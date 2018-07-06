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Потребительская корзина пополнится полезными для здоровья продуктами
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Потребительская корзина пополнится полезными для здоровья продуктами 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Минтруд должен пересмотреть содержание потребительской корзины в пользу продуктов здорового питания. В перечне к 2021 году планируется увеличить количество мяса, полезных продуктов и фруктов. Об этом стало известно газете «Известия» из доклада ведомства.
Потребительская корзина состоит из минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Стоимость последнего не утверждена регламентом, ее расчет производится в половинном размере от стоимости набора продуктов.
Чиновники используют понятие потребительской корзины при установлении прожиточного минимума, а также при оценке продовольственной инфляции.
Чтобы подарить нации здоровье и улучшить качество жизни министерство планирует сократить количество круп и мучного. При этом количество фруктов, овощей и других продуктов, которые полезны для здоровья, должно увеличится.
Эксперты отмечают, что при этом цена минимального набора продуктов может подняться максимум на 30%.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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