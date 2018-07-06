Потребительская корзина пополнится полезными для здоровья продуктами

Минтруд должен пересмотреть содержание потребительской корзины в пользу продуктов здорового питания. В перечне к 2021 году планируется увеличить количество мяса, полезных продуктов и фруктов. Об этом стало известно газете «Известия» из доклада ведомства.

Потребительская корзина состоит из минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Стоимость последнего не утверждена регламентом, ее расчет производится в половинном размере от стоимости набора продуктов.

Чиновники используют понятие потребительской корзины при установлении прожиточного минимума, а также при оценке продовольственной инфляции.

Чтобы подарить нации здоровье и улучшить качество жизни министерство планирует сократить количество круп и мучного. При этом количество фруктов, овощей и других продуктов, которые полезны для здоровья, должно увеличится.

Эксперты отмечают, что при этом цена минимального набора продуктов может подняться максимум на 30%.