6 июля — День основания Иркутска и День персиков в Греции

День рождения Иркутска — сурового и прекрасного сибирского города. Своё начало город ведёт с острога, заложенного отрядом Якова Похабова по заданию енисейского воеводы 6 июля 1661 года. В 1682 году острог становится центром Иркутского воеводства, объединяющего все остроги Прибайкалья. Резиденцией воеводы становится государев двор. В 1686 году Иркутску присвоен статус города. После урегулирования российско-китайских отношений Нерчинским договором с 1698 года через Иркутск потянулись торговые караваны на пути в Китай. Из Сибири везли пушнину, из Китая через Селенгу и Байкал — чай, сахар, фарфор и ткани.

Сейчас же помимо того, что это крупный современный город с развитой инфраструктурой, это еще и один из главных центров сибирской кухни.

В течение длительного времени народы Сибири кормилось дарами тайги и озера Байкал. Приличное клияние на формирование традиций сибирской кухни оказали и коренные народы (в первую очередь буряты), и торговое сообщение с Китаем, и конечно суровый сибирский климат. Кухня должна была быть сытной и дающей много энергии для выживания в суровой действительности. Приготовленные блюда не отличались разнообразием, но были питательными и практичными. Добытое мясо и рыбу коптили, вялили и солили впрок. Из ягоды и грибов на зиму делали запасы. Сочетание рыбы, дичи и таежных приправ отличают сибирский стол от любой другой кухни. Самой ходовой пищей в Сибири издавна являются пироги: мясные, рыбные, с потрохами.

Домашняя кухня сибиряков тоже очень отличается от того, что готовят дома, к примеру, европейцы. Как правило, заготавливается много солений, варений и припасов. У сибиряков на столе постоянно бывают и помидоры в собственном соку, и огурцы, и капуста, соленые грузди и рыжики, маринованные маслята, домашнего приготовления икра из кабачков, варенье из таежных ягод. Квашеную капусту готовят вместе с брусникой или клюквой, делают салаты из папоротника и черемши.

Чай с вареньем из сибирских ягод и домашняя выпечка — традиционное угощение для гостей. Иногда в чай добавляют мороженую бруснику или облепиху, на стол ставят брусничный напиток или морс.

Именно в Сибири появились любимые народом беляши. Классический беляш готовится в форме треугольника, в его центре находится отверстие. Начинкой служит сырой фарш с луком.

Ну и конечно символ сибирского стола — пельмени. Обычно их готовят из трёх видов мяса, что придает пельменям потрясающий вкус и аромат.

И поднимая пельмень на вилке, хочется поздравить Иркутск с Днем рождения!

6 июля отмечается праздник персиков в Греции.

Всем известна красавица Казань, столица Татарстана, но сегодня мы расскажем вам о другом месте, которое называется почти также. Речь идет об области в Греции, называемой Козань, в которой с 6 июля в городке Вельведо начинается большой праздник персиков. С городка на возвышенности, в котором и проходит праздник, открывается вид на 15 квадратных километров персиковых садов. Вот уже как 25 лет в Вельведо культивируется одноименный сорт персиков, который отличается насыщенным вкусом и ароматом. В программе праздника предусмотрены многочисленные фольклорные выступления и бесплатная дегустация самих персиков и различных блюд из них: свинина с персиками, утка с персиками, спагетти с креветками и персиками, салат из авокадо с персиками, персики с йогуртом и конечно огромный персиковый торт!

Примерно такой, как на фото, только раз -дцать побольше.

Сегодня День курицы в кляре.

Лето диктует свои законы и один из них — нежелание в жару готовить что-то сложное. И как раз сегодня день очень простого и сытного блюда, которое легко приготовит даже человек очень далекий от кухни.

Итак, обмакните кусочек куриного мяса в топленое сливочное масло, затем в жидкое тесто для кляра (мука+ кефир+специи на ваш вкус) и обжарьте на сковородке или во фритюре. Вот вам и готовое угощение с хрустящей корочкой снаружи и сочным мясом внутри! Можно есть так, а можнос гарниром. Кукуруза, печеная картошка и поджаренный на костре хлеб отлично подойдут к вашей жареной курочке!

Ну и конечно такая курица — бесподобная закуска к пиву во время просмотра очередного чемпионата!