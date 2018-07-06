9 способов сделать курицу еще вкуснее

Казалось бы, в приготовлении курицы нет ничего сложного. Главное правильно выбрать мясо и четко придерживаться выбранной рецептуры. На самом деле в этом вопросе существует множество тонкостей. Знание этих несложных кулинарных хитростей поможет вам приготовить сочное и ароматное блюдо из курицы вне зависимости от выбранного рецепта.

Делимся с вами самыми полезными лайфхаками в приготовлении курицы. Воспользовавшись ими, вы точно подумаете: «Как же это вкусно!»

Многие из хозяек полагают, что оставляя на частях курицы кожицу, готовое блюдо становится очень калорийным. С одной стороны это, конечно, так. Но добавляет блюду она всего лишь 20-40 ккал. А вот в плане вкусовых качеств удаление кожицы приносит большие минусы. Дело в том, что именно эта часть птицы помогает удерживать влагу и аромат в мясе. Соответственно курица с кожицей получается более сочной, имеет ярко выраженный вкус и аромат.

Поэтому, если вы хотите приготовить идеальное блюдо, всегда оставляйте кожицу на своем законном месте. А если она вам не по вкусу, снять вы ее всегда можете уже после того, как курица будет приготовлена.

При приготовлении сухой части куриной тушки обязательно отбивайте мясо кулинарным молотком. Такая простая кулинарная манипуляция, во-первых, сделает мясо более мягким, а во-вторых — позволит ему равномерно прожариться. Поскольку куриное филе обычно имеет разную толщину с одного конца, то процесс приготовления ее будет гораздо дольше. В то время как тонкий край уже будет подгорать, толстый край куриного филе может мало прожариться, а иногда и вообще оставаться сырым.

Этому вопросу многие неопытные кулинары практически не уделяют внимания, что в корне неверно. Курицу очень важно нарезать правильно и дело здесь не только в красоте и равномерности кусочков. Неправильно нарезанное мясо может отразиться на вкусе готового блюда, что само по себе сведет на нет все ваши старания.

Собираетесь нарезать куриное филе перед приготовлением? Обязательно делайте это правильно. Нарезайте курицу поперек волокон, а не вдоль. Из-за разрыва жестких мышечных волокон в мясе, блюдо получится более мягким и нежным.

С точки зрения здорового питания сочетание курицы и овощей считается идеальным. Но и в плане вкусовых качеств такая комбинация — просто беспроигрышный вариант. Если вы хотите запечь в духовке целую курицу, выложите в глубокое блюдо сначала овощи, а затем — курицу. Так вам точно не придется в процессе запекания поливать курицу бульоном, чтоб она не пересыхала. В процессе термической обработки овощи начнут выделять сок, который не даст блюду стать сухим. Да и ко всему прочему, овощи придадут курице особый привкус и аромат, сделают подачу блюда куда более аппетитной и яркой.

Для этих целей можно смело брать болгарские перцы, брокколи и цветную капусту, фасоль и горошек в стручках. А если уж очень хочется поэкспериментировать, начините тушку курицы овощной смесью. На ужин вы гарантировано отведаете сочное и полезное блюдо.

Любите блюда поострее? Возьмите на заметку рецепт приготовления индийской смеси тандури. Эта пряная смесь очень популярна в Индии и готовится на основе паприки и соли, куркумы и кайенского перца, тмина и имбиря, кориандра и черного перца. Чтобы сделать ее в домашних условиях, достаточно просто смешать и измельчить в ступке все ингредиенты. Вкус птицы с этой ароматной пряностью раскрывается по-новому.

Отправив тушку курицы в духовку, старайтесь несколько раз переворачивать ее в процессе приготовления. Только так вы сможете гарантировано приготовить сочное и ароматное мясо. Такая простая хитрость позволить соку, содержащемуся в мясе, равномерно распределиться по всей тушке. Если же этого не делать, то все соки будут скапливаться только в нижней части курицы, верхняя же ее часть попросту станет сухой и невкусной.

Вино и цитрусы — отличный способ придать птице сочность и особый аромат. Перед отправкой в духовку надрежьте кожицу тушки и распределите в образовавшиеся карманы цедру или кружки апельсина, лимона или грейпфрута. А на дно формы для запекания налейте немного сухого белого вина. В процессе термической обработки горечь цитрусов и алкоголь из вина уйдут, а вот фруктовые нотки и легкая терпкость вина останутся.

Хотите получить нежную курицу с пикантным вкусом? Смело замачивайте птицу в йогурте. Такой маринад не нужно готовить. Просто залейте нарезанные кусочки курицы натуральным йогуртом без добавок и дайте мясу пропитаться им в течение 3 часов. Затем можете запекать птицу в духовке или обжаривать на сковороде. Результат превосходит любые ожидания. Курица получается ароматной, нежной и очень сочной.

Ну какая хозяйка не мечтает добиться хрустящей корочки? Ответ вполне очевиден — все мечтают. Румяная и хрустящая корочка — половина успеха готового блюда. Если вы хотите, чтобы ваше блюдо вызвало восторженные отзывы, подогрейте в кастрюле подсолнечное масло с травами и любимыми цитрусами. Достаньте марлю и обмокните ее в воде и потом в полученном соусе из трав и цитрусов. Оставшиеся травы и цитрусы выложите сверху на курицу и накройте все марлей. Остается просто отправить курицу в духовку и дождаться ее приготовления.