20 простых лайфхаков, которые помогут похудеть этим летом

Отказываться от всего на свете в пользу диеты — не лучший вариант. Как и изнурять себя длительными тренировками изо дня в день, маниакально подсчитывая калории. Вместо этого обзаведитесь парой-тройкой действительно полезных привычек, которые не нарушат вашего образа жизни.

Специалисты считают, что на формирование новой привычки требуется 21 день. Выберите из списка десять правил, которые вам нравятся, и следуйте им ближайшие три недели. Вы точно заметите улучшения!

Лето — время фруктов и ягод. Забудьте о печенье, конфетах, тортах и булочках. Полностью замените все десерты сладкими фруктами. Запеченные яблоки, персики и ананасы на гриле, ягодный сорбет, бананы под кокосовой стружкой… Вариантов множество.

Пусть фрукты и овощи станут этим летом новым хлебом. Используйте кусочки яблока в виде сэндвич-хлеба для орехового масла, а кусочки киви намажьте мягким творогом и посыпьте измельченными орешками. В сэндвичах с курицей и сыром хлеб можно заменить, например, вареным картофелем, порезанным на тонкие ломтики.

Исследования показывают, что 10-минутная прогулка после каждого приема пищи поможет снизить уровень сахара в крови более эффективно по сравнению с ежедневным 30-минутным хождением без перерыва. Будут эффективны небольшие прогулки после еды и для снижения веса. Выходите на улицу и наслаждайтесь каждым летним днем.

Базилик, розмарин, мята, руккола, петрушка, укроп, кинза — летняя зелень не только порадует глаз, но и добавит вкуса и освежит любое блюдо. Не пожалейте времени на то, чтобы создать свой маленький сад. Кстати, садоводство смело можно считать жиросжигающим упражнением: 30 минут «засчитываются» как тренировка средней интенсивности.

Летом любители йоги часто перебираются из залов на улицу, занимаясь в парках, скверах или на берегу реки. Не стесняйтесь и присоединитесь к одной из групп.

Некоторые йогурты настолько сладкие, что можно смело считать их полноценными десертами. Отдайте предпочтение несладким йогуртам. Если вы хотите подсластить их самостоятельно, добавьте фрукты или ягоды. В крайнем случае — мед.

Ни в коем случае не отказывайтесь от десертов. Так проще сорваться и в один прекрасный момент застать себя за поеданием торта. Каждый день угощайте себя полезными десертами — фруктовыми смузи и коктейлями, ягодным сорбетом, йогуртовым мороженым, салатами из фруктов и ягод.

Летом постарайтесь забыть о гипермаркетах. Отдайте предпочтение фермерским рынкам, куда каждый день привозят небольшие порции свежих продуктов. Покупайте понемногу. Так появится еще один повод для прогулки, а на вашем столе всегда будут свежие натуральные овощи.

В газировке слишком много сахара, так что стоит не просто ограничить ее потребление, нужно вовсе отказаться от этого напитка. Лучше всего утолять жажду простой водой или легкими коктейлями (вода + лимон или лайм + мята).

Добавьте к привычному рациону немного красного перца чили. Дело в том, что он содержит капсаицин — соединение, связанное с потерей веса. Так что острота постепенно поможет избавиться от парочки килограммов. Запекайте перец на гриле, приправьте им сальсу или добавьте в маринад для мяса.

Вместо того, чтобы выставлять всю еду на обеденный стол, подавайте ее с кухни порционно. Исследования в Корнельском университете доказали, что это помогает предотвратить бессмысленное поедание пищи, когда вы на самом деле уже не голодны.

Многие телевизионные программы уходят на лето в отпуск, готовясь к новому сезону. Предлагаем и вам попрощаться с любимыми ведущими и не включать ТВ в летние месяцы. Вместо этого выходите чаще на улицу: ездите на велосипеде, гуляйте с семьей в парке, играйте в бадминтон.

Или поставьте себе любую другую цель с четким крайним сроком. Так вы почувствуете большую мотивацию, чтобы отправляться на ежедневную пробежку. Привлеките друга и вместе бегайте по утрам или выходите на прогулки с маршрутом 5-8 километров.

Пение птиц, легкий ветерок и солнечные ванны — в такой обстановке рука точно не потянется за очередным куском жареной курицы. Планируйте легкие обеды на природе, но ни в коем случае не спешите. Позвольте себе по-настоящему насладиться едой.

Бросьте горсть шпината в свой омлет, добавьте нарезанные огурцы в сэндвич, перекусите чипсами из моркови, помидорами-черри или ломтиками сладкого перца. Богатые клетчаткой и питательными веществами свежие овощи помогут насытиться с пользой для здоровья.

Замените привычные спагетти на овощную лапшу, которую можно сделать из свежих цуккини, моркови и свеклы. Не забудьте про вкусные соусы, которыми можно приправить получившееся блюдо. Результат вас приятно удивит.

Доктора неоднократно говорили о том, что хронический стресс может сделать вас склонными к полноте. Поэтому время от времени устраивайте разгрузку — чаще бывайте в лесу, у реки, общайтесь с друзьями, читайте, катайтесь на велосипеде, медитируйте, займитесь йогой. В общем выбирайте любой способ, который поможет вам справляться со стрессом.

Жирная рыба (лосось, палтус, тунец) и моллюски (мидии, креветки) —прекрасные источники омега-3 жирных кислот и белка. Старайтесь минимум 2-3 раза в неделю готовить рыбу вместо мяса и птицы.

Это дает вам минимум три преимущества: вы можете добавить больше овощей в свой рацион, приготовить вкусное блюдо без большого количества масла (а это минимум калорий) и можете провести время на свежем воздухе. Баклажаны, перец, помидоры, цуккини — выбирайте любимые овощи и без сомнений разжигайте огонь.

Обязательно выпивайте стакан воды натощак. Можно добавить в нее дольку лимона или немного лимонного сока. Вода должна быть комнатной температуры, так что лучше приготовить ее с вечера и выпить сразу после пробуждения. Между первым стаканом воды и завтраком должно пройти не меньше 20 минут.