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Фаршированные помидоры
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Фаршированные помидоры 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Запеченные в духовке помидоры, фаршированные шпинатом и киноа.
Ингредиенты
Помидоры 8 шт  свежий шпинат 400 г  киноа (готовая) 300 г  оливковое масло 2-3 ст. л.
чеснок 1 зубчик
итальянские травы 0,5 ст. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Срежьте верхушки помидоров очень острым ножом и аккуратно выберите мякоть маленькой ложкой, чтобы не повредить стенки. Положите помидоры срезами вниз на бумажное полотенце, чтобы слить лишнюю жидкость. Затем аккуратно смажьте помидоры оливковым маслом снаружи и внутри. Выложите помидоры на застеленный фольгой противень и запекайте около 20 минут.
Тем временем разогрейте в сковороде 1 столовую ложку масла. Добавьте шпинат и измельченный чеснок. Потушите до мягкости в течение пары минут. Добавьте киноа и итальянские травы. Посолите и поперчите.
Когда помидоры будут готовы, выньте их из духовки и наполните смесью киноа и шпината. Снова поместите в духовку на 10 минут.
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