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Барнаульская лаборатория проводит исследования молока
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Барнаульская лаборатория проводит исследования молока 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Очень часто под видом цельного или нормализованного молока может продаваться восстановленное обезжиренное сухое молоко с добавлением растительных жиров. Из восстановленного молока могут производиться другие молочные продукты: кефир, сметана, творог, сыр, по своей сути уже являющиеся молокосодержащими, а не молочными.
У каждого молочного продукта есть свои идентификационные признаки — показатели качества и безопасности, вынесенные на упаковку. К показателям качества относятся содержание белка, жира, углеводы, консерванты, красители, пищевые наполнители и другие, к показателям безопасности — токсичные элементы, микотоксины, антибиотики и другие. Каждый из этих показателей может меняться в зависимости от вида фальсификации.
Сметана, творог и сыр, могут быть подвергнуты полной фальсификации, то есть, полностью состоять из немолочных компонентов — крахмала, растительных белков и жиров, стабилизаторов. По виду крайне похожие на натуральные молочные, эти продукты не могут заменить их по уникальному составу.
Консервы сгущённые — это концентрированный продукт, полученный путем удаления из молока воды. Наряду с перечисленными видами фальсификации возможно, например, сгущение продукта посредством добавления сахара. В этом случае сгущенное молоко будет содержать большее количество влаги и сахара в ущерб белкам и другим ценным составляющим натурального молока. ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводит все виды исследования молока и продуктов его переработки на соответствие требованиям ТР ТС, ГОСТ и ТУ.
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