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Пастуший пирог
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Пастуший пирог 

Карельские вести 56 минут назад
Блюдо английской кухни — запеканка из бараньего фарша и картофельного пюре.
Ингредиенты
Картофель 1 кг  сливочное масло 80 г  лук-порей 1 шт  репчатый лук 1 шт  морковь 1 шт  фарш из баранины 500 г  мука по вкусу
томатное пюре 1 ст. л.
мясной бульон 250 мл  лавровый лист 1 шт  тимьян 2 веточки
соус Ворчестер 1 ст. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняАнглийская
Картофель очистите, нарежьте крупными кусочками и отварите до мягкости в подсоленной воде. Разомните в пюре с добавлением 30 г масла. Добавьте соль и черный перец.
Растопите оставшееся масло в большой сковороде. Добавьте тонко нарезанный порей, измельченный лук и нарезанную кубиками морковь. Готовьте до мягкости и золотистого цвета.
В большой сковороде обжарьте фарш на среднем огне до коричневого цвета. Добавьте муку, перемешайте и добавьте томатное пюре. Готовьте еще около 5 минут. Затем добавьте готовые овощи, бульон, тимьян, лавровый лист, соус Ворчестер, соль и перец. Готовьте на очень медленном огне около 25-30 минут.
Выложите готовый фарш с овощами в форму для запекания. Сверху выложите картофельное пюре. Запекайте около 25 минут.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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