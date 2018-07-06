Пастуший пирог

Блюдо английской кухни — запеканка из бараньего фарша и картофельного пюре.

Ингредиенты

Картофель 1 кг сливочное масло 80 г лук-порей 1 шт репчатый лук 1 шт морковь 1 шт фарш из баранины 500 г мука по вкусу

томатное пюре 1 ст. л.

мясной бульон 250 мл лавровый лист 1 шт тимьян 2 веточки

соус Ворчестер 1 ст. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняАнглийская

Картофель очистите, нарежьте крупными кусочками и отварите до мягкости в подсоленной воде. Разомните в пюре с добавлением 30 г масла. Добавьте соль и черный перец.

Растопите оставшееся масло в большой сковороде. Добавьте тонко нарезанный порей, измельченный лук и нарезанную кубиками морковь. Готовьте до мягкости и золотистого цвета.

В большой сковороде обжарьте фарш на среднем огне до коричневого цвета. Добавьте муку, перемешайте и добавьте томатное пюре. Готовьте еще около 5 минут. Затем добавьте готовые овощи, бульон, тимьян, лавровый лист, соус Ворчестер, соль и перец. Готовьте на очень медленном огне около 25-30 минут.

Выложите готовый фарш с овощами в форму для запекания. Сверху выложите картофельное пюре. Запекайте около 25 минут.