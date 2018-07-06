Рецепт дня: салат с бурратой, кукурузой и персиками

340 calories

Салат с бурратой, кукурузой и персиками

Если будете готовить этот салат на свежем воздухе, обжарьте кукурузу на гриле — так получится ещё вкуснее. Салат с бурратой, кукурузой и персиками СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 340 ккал

Ингредиенты

Кукуруза (свежая) 4 початка Сыр (буррата) 4 шт. Персики 2 шт. Базилик (свежий листья) ⅓ стакана Лайм ½ шт. Лимон (цедра) ½ шт. Масло (оливковое) 2 ст. л. Перец (чили свежий) 1 ст. л.

Разогрейте сковороду и обжарьте початки кукурузы в течение пары минут со всех сторон.

Срежьте зёрна с початков в большую миску.

Мелко нарежьте перец чили и смешайте с кукурузными зернами, оливковым маслом, базиликом, цедрой лимона и соком лайма.

Нарежьте персики на крупные кусочки и добавьте в салат.

Разложите салат по тарелкам и дополните сверху шариком бурраты. Готово!

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