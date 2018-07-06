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Сырный шар со шпинатом
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Сырный шар со шпинатом 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Потрясающе вкусная и эффектная закуска из сыра, которая станет украшением стола в выходной или праздничный день.
Ингредиенты
Сливочный сыр 250 г  острый сыр 200 г  оливковое масло 1 ст. л.
шпинат 400 г  чеснок 1 зубчик
соль 1 щепотка
крекеры 6-8 шт  тертый пармезан 2 ст. л.
измельченные орехи 2-3 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Выложите сливочный сыр в большую миску. Добавьте натертый острый сыр.
Разогрейте оливковое масло в сковороде. Добавьте шпинат и измельченный чеснок. Потушите, пока шпинат не станет полностью мягким. Снимите с огня и охладите.
Крекеры измельчите в блендере в крошку, добавьте тертый пармезан и измельченные орехи, перемешайте.
В сырную смесь добавьте охлажденный шпинат. Посолите и тщательно перемешайте руками. Сформируйте из этой массы шар и обваляйте в смеси орехов и пармезана. Переложите на тарелку и поместите в холодильник примерно на 1 час. Подавайте, намазывая на крекеры или тосты.
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