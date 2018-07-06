Сырный шар со шпинатом

Потрясающе вкусная и эффектная закуска из сыра, которая станет украшением стола в выходной или праздничный день.

Ингредиенты

Сливочный сыр 250 г острый сыр 200 г оливковое масло 1 ст. л.

шпинат 400 г чеснок 1 зубчик

соль 1 щепотка

крекеры 6-8 шт тертый пармезан 2 ст. л.

измельченные орехи 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Выложите сливочный сыр в большую миску. Добавьте натертый острый сыр.

Разогрейте оливковое масло в сковороде. Добавьте шпинат и измельченный чеснок. Потушите, пока шпинат не станет полностью мягким. Снимите с огня и охладите.

Крекеры измельчите в блендере в крошку, добавьте тертый пармезан и измельченные орехи, перемешайте.

В сырную смесь добавьте охлажденный шпинат. Посолите и тщательно перемешайте руками. Сформируйте из этой массы шар и обваляйте в смеси орехов и пармезана. Переложите на тарелку и поместите в холодильник примерно на 1 час. Подавайте, намазывая на крекеры или тосты.