Минтруд изменит набор продуктов в потребительской корзине к 2021 году

Министерство труда решило пересмотреть содержание потребительской корзины в пользу продуктов здорового питания. К 2021 году в перечне планируют увеличить количество мяса, полезных продуктов и фруктов. Об этом пишет газета «Известия»

В потребительскую корзину входит минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Стоимость услуг не регламентирована и рассчитывается как половина стоимости набора продуктов. Чиновники используют понятие потребительской корзины при расчете прожиточного минимума и при оценке продовольственной инфляции.

Согласно докладу ведомства, в целях оздоровления нации и улучшения качества жизни необходимо сократить количество круп и мучного, значительно увеличив при этом долю фруктов, овощей, а также других полезных продуктов в наборе.

Как отмечают эксперты, цена минимального набора продуктов может подняться максимум на 30%.