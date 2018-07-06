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Минтруд изменит набор продуктов в потребительской корзине к 2021 году
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Минтруд изменит набор продуктов в потребительской корзине к 2021 году 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Министерство труда решило пересмотреть содержание потребительской корзины в пользу продуктов здорового питания. К 2021 году в перечне планируют увеличить количество мяса, полезных продуктов и фруктов. Об этом пишет газета «Известия».
В потребительскую корзину входит минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Стоимость услуг не регламентирована и рассчитывается как половина стоимости набора продуктов. Чиновники используют понятие потребительской корзины при расчете прожиточного минимума и при оценке продовольственной инфляции.
Согласно докладу ведомства, в целях оздоровления нации и улучшения качества жизни необходимо сократить количество круп и мучного, значительно увеличив при этом долю фруктов, овощей, а также других полезных продуктов в наборе.
Как отмечают эксперты, цена минимального набора продуктов может подняться максимум на 30%.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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