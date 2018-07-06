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Фриттата с цуккини и пармезаном
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Фриттата с цуккини и пармезаном 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Нежный весенний омлет с цуккини и тертым сыром.
Ингредиенты
Цуккини 1 шт  соль по вкусу
черный перец по вкусу
растительное масло 2 ст. л.
яйца 8 шт  тертый пармезан 50 г  чеснок 2 зубчика
Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Цуккини натрите на крупной терке, сложите в миску и посолите. Оставьте на час, затем хорошо отожмите.
Разогрейте масло в сковороде. Выложите на нее цуккини и готовьте около 5 минут.
В большой миске взбейте яйца венчиком. Добавьте тертый пармезан, измельченный чеснок, соль и перец. Снова взбейте. Влейте в сковороду с цуккини. Уменьшите огонь до медленного. Готовьте, не перемешивая, в течение 7-10 минут.
Тем временем разогрейте духовку. Поместите сковороду в духовку примерно на 5 минут, чтобы фриттата хорошо подрумянилась. Подавайте теплой.
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