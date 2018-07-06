Фриттата с цуккини и пармезаном

Нежный весенний омлет с цуккини и тертым сыром.

Ингредиенты

Цуккини 1 шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

растительное масло 2 ст. л.

яйца 8 шт тертый пармезан 50 г чеснок 2 зубчика

Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Цуккини натрите на крупной терке, сложите в миску и посолите. Оставьте на час, затем хорошо отожмите.

Разогрейте масло в сковороде. Выложите на нее цуккини и готовьте около 5 минут.

В большой миске взбейте яйца венчиком. Добавьте тертый пармезан, измельченный чеснок, соль и перец. Снова взбейте. Влейте в сковороду с цуккини. Уменьшите огонь до медленного. Готовьте, не перемешивая, в течение 7-10 минут.

Тем временем разогрейте духовку. Поместите сковороду в духовку примерно на 5 минут, чтобы фриттата хорошо подрумянилась. Подавайте теплой.