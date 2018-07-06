Слаще некуда. Секреты приготовления вареной сгущенки

Если спросить россиян о самых лакомствах детства, среди ответов обязательно прозвучит вареная сгущенка, притом не магазинная, а приготовленная мамой или бабушкой. Кажется, что проще — купить банку, поставь ее в кастрюлю с водой, варить несколько часов и вуаля — десерт готов. Варенкой можно пропитывать коржи тортов, начинять вафельные трубочки, она подойдет и для кремов в пирожных. Но цена ошибки при варке сгущенки слишком высока, последствия взрыва банки будет нелегко оттирать со стен и потолка. Корреспондент « АиФ Оренбург » делится несколькими секретами, которые помогут избежать катастрофы на кухне.

Армейские корни

Вопрос о родине сгущенного молока может застать врасплох. Первый пришедший на ум ответ — Советский Союз, как же иначе?! Образ бело-голубой консервной банки будто встроен в генетический код рожденных в СССР и постсоветском пространстве. Однако мало кто знает, что история сгущенки берет свое начало во Франции. В конце XVIII — начале XIX века изобретатель Николя Аппер старался придумать новый способ хранения продуктов, который пришел бы на смену солению и вялению. Конкурс на лучшее сохранение еды объявил сам Наполеон Бонапарт, столкнувшийся с проблемой сохранения съестные припасов в долгих военных походах. В 1809 году Аппер представил морскому ведомству Франции итоги своих опытов с овощами, мясом и молоком. Герметично упаковать и обработать термически — кулинарная формула, выведенная исследователем. Ученый получил награду из рук самого императора.

С тех пор консервированные продукты медленно, но верно стали завоевывать мир. Популяризатором именно сгущенного молока стал Гейл Борден. Американец был свидетелем, как во время плавания погибли несколько детей, отравившихся молоком больной коровы, поэтому все свои силы он бросил на создание сгущенки. Технологию изготовления этого продукта Борден запатентовал 19 августа 1856 года, а через два года открыл первый в мире завод.

Стоит отметить, что на звание родины сгущенки претендует и Аргентина. Якобы ее впервые приготовили 17 июля 1829 года в провинции Буэнос-Айрес. Генералы Лаважье и Росас подписали договор о прекращении гражданской войны, начались народные гуляния. Одна из служанок не закрыла банку с молоком на углях, которая потом взорвалась. Генералы попробовали получившуюся патоку и оценили ее вкус.

Кстати, первый завод по изготовлению сгущенного молока в России появился в Оренбурге в 1881 году.

Ингредиенты

Банка сгущенного молока

Вода (количество — в зависимости от вместимости кастрюли)

Важно: вкусная и густая варенка получается из продуктов не всех марок. Лучше всего покупать ту жестяную банку, на которой в составе указаны только два ингредиента: коровье молоко и сахар. Под запретом сгущенка с растительными жирами, консервантами и подсластителями. Жирность продукта должна быть не меньше 8,5%.

Процесс:

Снимаем бумажную этикетку с банки и промываем ее. Берем самую глубокую кастрюлю, ставим в нее банку и заливаем водой так, чтобы жидкость на несколько сантиметров была выше поверхности банки. Так должно быть на протяжении всего времени варки. Когда вода закипит, уменьшаем огонь. Кстати, сгущенку варят в кастрюле без крышки. Раз в 15-20 минут проверяем насколько выкипела вода, при необходимости доливаем кипяток. Если доливать холодную воду, в кастрюле будет постоянно понижаться температура, что плохо скажется на качестве варенки. Варим 2,5-3 часа. Чем дольше варится сгущенка, тем гуще и темнее она будет. Главное — не забывайте, что нужно доливать воду. Необходимости варить сгущенку 5-6 часов нет. Открывать готовую варенку можно только тогда, когда она полностью остынет. При этом не стоит банку сразу заливать ледяной водой, пусть она остынет сама.

Приятного аппетита!