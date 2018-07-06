Из ветсертификации исключена готовая продукция с содержанием гидробионтов менее 50% — АМКОР

Производители салатов вздохнули с облегчением.

Минсельхоз России своим приказом исключил из перечня обязательной ветеринарной сертификации целый ряд готовых продуктов с содержанием гидробионтов и мяса менее 50 процентов. Предприятия кулинарии, выпускающие комбинированные салаты и мучные изделия, смогли избежать ветеринарного контроля при выпуске своей продукции. Но в электронной ветеринарной системе «Меркурий» эти предприятия все-таки должны быть.

Министерство сельского хозяйства РФ своим приказом от 27.06.2018 №251, оперативно зарегистрированным Минюстом РФ 28 июня, прямо накануне введения в России с 1 июля обязательной электронной ветеринарной сертификации, вывело из перечня продукции, подлежащей ветсертификации, две большие группы продуктов питания.

Так, из перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденного приказом Минсельхоза РФ от 18.12.2018 г. № 648, исключены готовые продукты из зерна, злаков, муки, крахмала или молока, мучные кондитерские изделия, продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений, содержащих в своем составе менее половины (50%) продукции животного происхождения.

Существенным условием здесь является, что такая продукция животного происхождения должна быть термически обработана целиком и полностью до полного изменения естественных свойств сырого продукта. Это касается рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, и любой комбинации этих продуктов. Аналогичное требование распространяется на готовую продукцию, содержащую рыбу, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных в сушеном, соленом, копченом виде, а также в рассоле.

По информации экспертов Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР), несмотря на данное послабление, предприятиям пищевой индустрии необходимо быть зарегистрированными в системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», так как в их адрес будет поступать сырье (рыба, мясо и т.д.) в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов, которые необходимо будет погасить, передает пресс-служба АМКОР.