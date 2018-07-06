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Рецепт дня: Творожная закуска с укропом и чесноком
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Рецепт дня: Творожная закуска с укропом и чесноком 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает рецепт, пожалуй, идеальной закуски, которая может быть подана в самых разных интерпретациях.
Что понадобится:
250 г творога (жирностью 5% или меньше)
1 ст. л. сметаны
2 зубчика чеснока
2 ст. л. укропа
хлеб (можно лаваш)
соль, перец (по вкусу)
1. Необходимое количество творога положите в небольшую глубокую тарелку.
2. Тщательно разомните, перемешайте вилкой, дабы исключить наличие комочков в твороге.
3. Чеснок разомните прессом или потрите теркой до образования кашицы. Возьмите укроп либо другую зелень, удалите стебель и мелко нарежьте.
4. Смешайте ингредиенты и доведите получившуюся массу до однородного состояния.
5. Придайте немного вкуса, добавив соли и перца.
6. При необходимости добавьте немного сметаны для того, чтобы масса не была сухой.
7. Далее — на выбор: подайте к столу прямо так, намажьте на хлеб или заверните в лаваш.
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