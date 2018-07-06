Рецепт дня: Творожная закуска с укропом и чесноком

Sobesednik.ru предлагает рецепт, пожалуй, идеальной закуски, которая может быть подана в самых разных интерпретациях.

Что понадобится:

250 г творога (жирностью 5% или меньше)

1 ст. л. сметаны

2 зубчика чеснока

2 ст. л. укропа

хлеб (можно лаваш)

соль, перец (по вкусу)

1. Необходимое количество творога положите в небольшую глубокую тарелку.

2. Тщательно разомните, перемешайте вилкой, дабы исключить наличие комочков в твороге.

3. Чеснок разомните прессом или потрите теркой до образования кашицы. Возьмите укроп либо другую зелень, удалите стебель и мелко нарежьте.

4. Смешайте ингредиенты и доведите получившуюся массу до однородного состояния.

5. Придайте немного вкуса, добавив соли и перца.

6. При необходимости добавьте немного сметаны для того, чтобы масса не была сухой.

7. Далее — на выбор: подайте к столу прямо так, намажьте на хлеб или заверните в лаваш.

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