Минтруд приведет потребительскую корзину к нормам здорового питания

Минтруд пересмотрит содержание потребительской корзины в пользу продуктов здорового питания к 2021 году, сообщает газета «Известия»

В список собираются добавить больше мяса, полезных продуктов и фруктов, а количество круп и мучного сократить. Эксперты считают, что цена минимального набора продуктов может подняться максимум на 30 процентов.

В потребительскую корзину входит минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Она рассчитывается как половина стоимости набора продуктов. Понятие используют при расчете прожиточного минимума и при оценке продовольственной инфляции.

Рациональные нормы здорового питания утверждал Минздрав . Согласно им, трудоспособный человек должен за год съедать 96 килограммов круп и мучного (в нынешней потребительской корзине — 126 килограммов), 73 килограммов мяса (в корзине 58 килограммов), 325 килограммов молочных продуктов (290 килограммов), 140 килограммов овощей и 100 килограммов фруктов (114 и 60 килограммов соответственно).

Текущий состав корзины не менялся с 2013 года. По закону, власти должны пересматривать ее раз в пять лет.