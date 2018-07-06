В Кирове раздавили 800 кг санкционных овощей и фруктов: уничтожены грибы, перцы и персики из Литвы 

Всего в этом году выявлено и уничтожено более 5,5 тонн запрещенной продукции.
Кировская транспортная прокуратура провела проверку плодоовощной базы на улице Комсомольской и обнаружила на ней более 800 кг санкционных овощей и фруктов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Три организации и один индивидуальный предприниматель продавали запрещённые к ввозу шампиньоны, сладкий перец, нектарины и персики из Литвы.
«На товар не было представлено сопроводительных документов, поэтому санкционные продукты общим количеством 800 кг были изъяты и уничтожены», — пояснили в прокуратуре.
Сейчас устанавливаются каналы поставки запрещенной продукции.
Фото — metronews.ru