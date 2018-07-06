Еда на здоровье. Как приготовить печень, сохранив полезные свойства

Шашлычный сезон в разгаре. Мы уже готовили мясо, рыбу, птицу. Классические рецепты отработаны до автоматизма. Наступает момент, когда хочется чего-нибудь необычного, вкусного и, разумеется, полезного. Вот в эту самую минуту, пожалуйста, вспомните про говяжью печень — удивительный и, вне всяких сомнений, полезный продукт, который можно очень вкусно, а главное, легко приготовить!

Медь и железо

В печени много белков, но главное ее богатство — микроэлементы — медь и железо. Для синтеза гемоглобина необходимо железо, а печень — ее поставщик. Медь угнетает воспалительные процессы. По количеству витаминов этот субпродукт тоже лидирует. В печени есть практически все, что необходимо человеческому организму. Так что один — два раза в неделю блюда из печени просто обязаны быть на нашем столе!

Приступаем!

Нам потребуется свежая говяжья печень (750 граммов). Печень заранее готовим — промываем и убираем лишние плёночки, жилки, протоки. Нам понадобится разделочная доска и пара острых как бритва кухонных ножей. Нарезаем печень пластинками — не больше сантиметра в толщину!

Перед жаркой, кусочки печени необходимо обвалять в муке. Лучшие варианты: рисовая или кукурузная мука. Они делают корочку хрустящей, сохраняя сочность печени. В данном рецепте мы воспользовались рисовой мукой. Обязательно просеиваем ее сквозь сито. Каждый кусочек обваливаем со всех сторон, чтобы получился «мучной панцирь». Этот нехитрый приём поможет нам равномерно прожарить и не пересушить печень во время приготовления.

Сковорода

Лучше, если сковорода будет толстостенной и с антипригарным покрытием. Очень хорошо, если это будет гриль-сковорода. Во время жарки мы придадим кусочкам печени узнаваемые «гриль полоски». Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Как только сковорода разогрелась, отправляем в нее подготовленные кусочки. Жарим, примерно минуту с каждой стороны. Главное — не передержать печень на сковороде, сохранив витамины и микроэлементы, а также мягкость и сочность продукта.

Перекладываем подрумяненные кусочку в сухую чистую посуду и накрываем крышкой на 5-8 минут. Солим и перчим по вкусу. Можно перед подачей добавить рубленного чеснока и зелени.

Приятного аппетита!