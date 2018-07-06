Как сделать стейк вкуснее

Хороший кусок мяса не требовал ничего, кроме сковороды, специй и огня. Однако, даже такая мясная классика как стейк не может оставаться в стороне от развивающейся науки кулинарии. Мы же расскажем о нескольких приемах, которые реально влияют на вкус стейка, независимо от качества отруба.

Сковорода-гриль

Тяжелая чугунная сковорода со специальными ребрами — главное орудие для приготовления качественного стейка. Тут важно все — от качества чугуна до высоты ребер. Последний момент является решающим для вкуса стейка, ведь именно от этого показателя зависит качественная прожарка. Ребра должны выступать довольно сильно, чтобы между стейком и нагреваемой поверхностью возникали лакуны горячего воздуха. Хорошая сковорода-гриль не требует масла — можно просто смазать стейк небольшим количеством масла или вовсе обойтись без него.

Специи

Большой стейк с хрустящей корочкой и нежной серединой начинается с правильной приправы. Это включает в себя точное время и равномерное распределение специй. Чтобы покрытие получилось равномерным, используйте смесь специй и масла. Решите, когда вы будете перчить стейк — до или после приготовления. Многие повара предпочитают перчить стейки после, так как перец может подгореть в процессе и придать немного горелый аромат. Некоторых кулинаров это не волнует, и они считают, что легкая подгорелость придает стейку здоровый аромат. Попробуйте оба способа и выберите то, что вам больше по душе.

Ароматное масло

Ароматное масло — пикантная приправа для стейка, которую легко и приятно готовить самостоятельно. Для этого вам понадобится набор специй, желательно крупного помола, вяленые помидоры, лук, розмарин и тимьян. Ингредиенты нужно перемешать и смешать с рязмягченным сливочным маслом. Смесь выложить в форму и убрать в холодильник. Подавать стейк следует с небольшим кусочком ароматного масла, которое можно нарезать кубиками исключительно в эстетических соображениях.

Дымный аромат

Дымный аромат в блюдах — то, ради чего поварам приходится идти на множество хитростей. Давно придуманы жидкости с химическим ароматом копчения, но это крайние меры. Тут многие запускают фантазию и придумывают способы добавления дымного запаха, которые впору патентовать. Во время запекания стейка в духовке некоторые кладут вниз противень со стружками, другие используют специальные приборы, вроде smoking gun, которые активно используют не только для мяса, но даже для кондитерских изделий.

Учет тонкостей

Во время приготовления стейка нужно учитывать несколько простых тонкостей, которые также сделают стейк вкуснее. Если стейк был заморожен, доведите его до комнатной температуры. Затем насухо промакните мясо бумажными полотенцами. С подготовительной частью приготовление займет немного больше времени, но ваш стейк в результате получится более нежным и сочным.

Солите стейк, по крайней мере, за 40 минут до приготовление или непосредственно перед жаркой. Перед тем как выложить стейк на сковороду, убедитесь, что она достаточно хорошо разогрета. Горячая поверхность позволяет «запечатать» стейк румяной корочкой и избежать потери влаги.