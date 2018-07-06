Что случится с вашим телом, если перестать есть сахар

Сахар — тот самый зловещий продукт, от которого нужно отказаться в первую очередь при многих проблемах со здоровьем. И тот самый продукт, от которого тяжелее всего отказаться, какая бы опасность здоровью ни угрожала. Только на сахар приходится в среднем 200 наших ежедневных калорий. И мы практически этого не замечаем, потому что сахар — это не только две ложки в кофе каждое утро.

Сахар — это йогурты, большинство соусов и даже салаты! Но стоит лишь задуматься о том, какое влияние этот продукт оказывает на наше тело, как полный отказ от него уже не кажется таким сложным. Метаморфозы, которые нас ждут в «несладкой жизни» поистине удивительны.

Ваше сердце забьется ровнее

Эти слова стоит понимать почти буквально, потому что именно сахар вызывает повышение рисков смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. То есть без ежедневного переизбытка сахара уровень инсулина в вашей крови повысится и активирует симпатическую нервную систему. Это, в свою очередь, вызовет выравнивание артериального давления и частоты сердечных сокращений. И уже через несколько недель в анализах крови можно будет заменить снижение холестерина на 10% и уменьшение количества триглицеринов до 30%.

Вы сможете выбросить крем от акне

Одна из причин, которая вызывает акне, это хроническое воспаление. А сахар — самый настоящий триггер для воспалительных процессов. Ежедневное повышение потребления сахара лишь на пару ложек может вызвать увеличение интенсивности воспаления на 87% уже за три недели. Так что отказавшись от ежедневной бутылки колы, можно сэкономить и на коле, и на маскирующих средствах для кожи.

Вы попрощаетесь с перспективой диабета

Употребление в пищу сахара способствует накоплению жировых отложений вокруг печени. И это создает отличную среду для развития резистентности к инсулину. Словом, ваша поджелудочная железа не скажет спасибо за такое развитие событий. Причем вышеупомянутый жир — именно детище «сахарных» калорий. Если получать то же количество энергии из белка, то подобного эффекта не будет, и диабет не разовьется.

Вы обретете уверенную улыбку

Причем, это касается не только здоровья ваших зубов, которые, безусловно, страдают от избытка сахара. На самом деле речь идет о более глубинных процессах. Все мы привыкли думать, что сахар повышает настроение и быстро заряжает энергией. Но дело в том, что когда его действие заканчивается, уровень энергии и настроение сразу же падают ниже начального уровня. Исследование показало, что женщины, которые придерживаются диет с достаточным содержанием сахаров, склонны испытывать более сильное беспокойство, чем те, которые исключили этот продукт из рациона.

Вы начнете высыпаться

При этом вам не нужно будет спать больше, просто уйдет чувство сонливости, которое сопровождает каждый день тех, кто злоупотребляет сахаром. В кровь поступает гормон кортизол, который сберегает вашу энергию. Таким образом, отказ от сахара добавит продуктивности вашей ежедневной работе.

Вы вспомните все Именно сахар виноват в ухудшении памяти, как свидетельствуют исследования Калифорнийского университета. К тому же, чрезмерное употребление этого продукта может влиять на вашу обучаемость. Она будет постепенно ухудшаться, если не регулировать ежедневный объем потребляемого сахара. Влияние на мозг в целом довольно губительно, поскольку сахар препятствует коммуникации между клетками.

Вы, наконец, сбросите пару кило

Отказавшись от сахара, вы получите прекрасный побочный эффект — неизбежно снизится общий объем потребляемых калорий в сутки. Простая математика говорит следующее: отказавшись от сахара, вы будете потреблять на 200 калорий в день меньше, и это поможет скинуть порядка 4,5 килограмм за 5-6 месяцев. Неплохой результат.