Самые удивительные свойства лимона

Какую пользу для нашего здоровья представляет обычный лимон? Ответ на этот вопрос дали эксперты из Франции. Ещё в 1747 году известный учёный Джеймс Линд обнаружил, что лимоны и апельсины очень эффективны в лечение цинги, которая наблюдалась у моряков и участников длительных морских путешествий. Это связано с тем, что лимоны — исключительные источники витамина C, который является мощным антиоксидантом. Данный витамин необходим для производства коллагена, он также помогает облегчить симптомы астмы и даже защищает против рака. Употребление большого количества фруктов и овощей вообще снижает опасность многих тяжелых болезней. В лимонах достаточное число флавоноидов, укрепляющих здоровье. Если верить Американской кардиологической ассоциации, цитрусовые снижают риск ишемического инсульта у женщин, как показало исследование с участием почти 70 000 представительниц прекрасного пола, за которыми наблюдали в течение 14 лет. В ходе другого японского исследования с участием более 100 женщин было доказано, что регулярное употребление лимона в ежедневном режиме позволяет уменьшить артериальное давление. Витамин C играет заметную роль в деле формирования коллагена, который поддерживает все системы кожи. При употреблении витамина в натуральном виде или наружном применении он борется с повреждениями кожи, вызываемыми солнцем и вредными выбросами, уменьшает количество морщин и в целом благотворно воздействует на внешний вид. Кроме того, исследования показали, что регулярное употребление большого количества определенных нутриентов, к которым относится витамин C, снижает риск астмы. Входящие в состав лимона фенолы играют важную роль в деле борьбы с лишним весом, но насыщенная витамином C диета укрепляет иммунную систему против бактерий, вызывающих простуду и грипп. Напоследок скажем, что благодаря лимону усиливается абсорбция железа организмом, и тем самым снижается риск анемии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)