Как правильно есть бананы

Стоит ли есть бананы на ночь? Если да, то в чем заключается польза? Вредны ли они и как избежать негативных последствий, если они есть? В данной статье мы постараемся рассмотреть вопрос о его правильном употреблении.

Некогда считавшиеся экзотическими фрукты в двадцать первом веке прочно вошли в нашу повседневность. Нередко на обеденных столах встречаются ананасы, киви или бананы. Они богаты витаминами и несут в себе пользу для человеческого организма, однако для того, чтобы не обратить данные плюсы себе во вред, необходимо правильно их употреблять.

Здесь в дело вступают несколько факторов. Несмотря на всю пользу, банан, съеденный на ночь, может вызвать некоторые неудобства. Если съесть его за полчаса-час до сна, тогда одной из отрицательных сторон можно избежать, ведь он быстро расщепляется и усваивается. Однако соли калия при попадании в организм начинают оказывать на него свое мочегонное воздействие. Это не вредно, но бессонница, которая может стать следствием этого, сведет на нет все положительные стороны употребления бананов на ночь. Однако их употребление несет пользу, о чем можно судить по составу фрукта.

Состав продукта

Данный продукт несет в себе колоссальное количество витаминов и других полезных веществ:

Четверть от него составляют полезные углеводы в виде крахмала и сахаров.

Их усвоению способствуют яблочная кислота и ферменты.

Помощь пищеварительной системе оказывают входящие в состав банана клетчатка с пектинами.

Уже упоминаемые соли калия, которые выводят излишки жидкости из организма и содержатся в продукте в больших количествах.

Данные фрукты способны помочь в процессе борьбы с депрессией, так как включают серотонин, называемый учеными не иначе как «гормон счастья». Способствуют работе абсолютного большинства органов и иные физиологически активные вещества.

Считается, что регулярное употребление бананов способно помочь с проблемой лишнего веса благодаря благотворному влиянию на обмен веществ.

Польза употребления бананов

По поверхностному обзору состава продукта уже видна его исключительная полезность для различных областей человеческого организма.

Благодаря свойству облегчать усвояемость пищи, принимаемой с ним, банан получил популярность среди врачей. Многие даже советуют его в совокупности с некоторыми лекарствами.

Говоря о пользе продукта, невозможно не сказать о том, что данные фрукты давно применяется следящими за своей фигурой людьми из-за способности выводить лишнюю жидкость, ускорять обмен веществ и оказывать воздействие на организм на гормональной почве.

Бананы находят свое применение и в виде питательной маски для лица и даже компресса с целью лечения ожогов и иных кожных повреждений.

Сомнительный, однако не опровергаемый всерьез факт состоит в том, что бананы при постоянном употреблении в больших количествах помогают по части «мужской силы» и даже помогают побороть импотенцию, постепенно эту самую силу вернув.

Пользу организму способны приносить исключительно спелые плоды в виду своих низких калорийности и содержания крахмала.

Вред от употребления бананов

Вред банановой диеты, есть ли он? Стоит ли употреблять данный продукт на ночь?

Отвечать на вопросы о вреде фрукта стоит в ином ключе. Не всем людям можно употреблять фрукты без опаски, некоторым они противопоказаны. Приведем такие категории людей:

Больные сахарным диабетом.

Больные поздними стадиями ожирения.

Страдающие сердечными заболеваниями.

Поочередно рассмотрим каждую из приведенных категорий.

Больные сахарным диабетом

Бананы представляют собой фрукты с высоким содержанием сахара, что становится фактором, из-за которого их употребление людьми страдающими сахарным диабетом несет вред организму и запрещено.

Больные поздними стадиями ожирения

И не обязательно поздними. Достаточно серьезного ожирения. Причина кроется в высоком содержании крахмала и калорийности бананов. Данный факт представляет собой предмет споров знатоков, ведь продукт ускоряет обмен веществ и должен способствовать похудению.

Страдающие сердечными заболеваниями

Несмотря на пользу, которую несут бананы для данной категории больных, их употребление сердечниками опасно в связи с риском рецидивом при тромбофлебитах, по той причине, что фрук провоцирует сгущение крови.

Остальные люди способны сами решать — употреблять бананы или же нет, однако рекомендуется включить их в свой рацион. На ночь или в течении дня — не так важно. Оба варианта не несут вреда и зависят от желания человека, как и рецепты с применением банановых диет.

Подготовка к банановой диете заключается в чистке почек, печени и кишечника, а также в переходе на питание, исключающее тяжелую жареную пищу.

Бананы сытны и при этом легко усваиваются, что важно в процессе похудения. Приведенная выше подготовка поможет избежать частых ночных походов в туалет, а польза станет заметной уже скоро. Вывод: «едим и худеем» — не слоган, а реальное положение дел при использовании таких диет.