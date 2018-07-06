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Окрошка на квасе с языком: простой рецепт
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Окрошка на квасе с языком: простой рецепт 

Steaklovers.ru 40 минут назад
Фото: Steaklovers.ru
С наступлением лета окрошка начинает стабильно занимать заметное место в нашем меню. Вариантов приготовления этого супа может быть много. Сегодня мы предлагаем остановиться на рецепте с добавлением языка, от Русико Шаматава, шеф-повара ресторанов «Джонджоли».
Ингредиенты на 1 порцию:
45 + 150 мл. кваса «Русский дар» 5 г. хрена столового 5 г. горчицы дижонской 1 шт. яйцо вареное 20 г. картофеля отварного (без кожи) 1 мл. сока лимоного 10 г. редиса 20 г. огурцов 30 г. языка говяжьего отварного 2 г. укропа 2 г. зеленого лука 20 г. сметаны 1 г. соли каменной
Приготовление:
Отварной картофель сбрызнуть лимоном, отставить.
В миске растереть желток яйца с хреном и горчицей до однородной массы. Влить 45 мл кваса, хорошенько размешать.
Язык, огурцы и редис нарезать соломкой длиной 2-2,5 см и шириной 0,2 х 0,3 мл.
Картофель нарезать кубиком 1 х 1 см. Выложить эти ингредиенты в центр глубокой тарелки.
Зеленый лук мелко порубить и отправить в тарелку.
Залить все смесью из пункта 2 и добавить оставшиеся 150 мл кваса.
Яичный белок нарезать кубиком 0,5 х 0,5 см и выложить сверху в тарелку.
Посолить, перемешать. Посыпать мелкорубленным укропом.
Сметану подать отдельно в соуснике.
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