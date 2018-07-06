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В Саратовской пекарне продают хлеб с тараканами
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В Саратовской пекарне продают хлеб с тараканами 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Фотографию хлеба с «сюрпризом» внутри выложили в социальной сети в группе «Саратов онлайн». На фото батон, купленный в одной из пекарен Саратова, а в нем, покупатель обнаружил таракана. Свой пост автор сопроводил подписью «Вот такой вот хлеб продают в пекарне возле Грозди в Юбилейном. А ведь в этот ларёк всегда очередь!». За несколько минут снимок стал вирусными. В комментариях в нему пользователи пишут, что такими находками в продуктами уже никого не удивить, и такие ситуации уже стали рядовыми.
"Таракашка в Хлебном мире, правда его что то расплющило", «Хлеб с мясцом. Что такого-то? Немного мяса, правда, нехорошечное, а так кушать можно (наверное)», «Это белок, который бесплатно для тебя добавили, а ты жалуешься)», «Сейчас вообще почти не осталось мест, где можно купить нормальную хлебную продукцию. Покупаю вроде свежий на следующий день воняет как недельной давности, не знаю из чего его делают», «Главное, как ловко разломили, именно на таракане))) Интересно, где вы его откопали прежде, чем в булку вложить!», — пишут саратовцы.
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