Огурцы и сыр заманивают туристов

Фото с ресурса 33strausa.ru Международный праздник огурца в Суздале и фестиваль агротуризма «Сырмарка» в «Богдарне» Петушинского района вошли в топ-10 самых популярных гастрономических фестивалей и праздников России этого лета.

Нашими конкурентами стали фестиваль малины в Рязанской области, праздник ухи в Ростовской области, фестиваль вареника в Алтайском крае, морошки в Вологде, кваса в Тюмени и т.д.

Напомню, что праздник Огурца пройдет в 18-й раз в Суздале на территории Музея деревянного зодчества. В программе праздника, посвященного чемпионату мира по футболу — дегустация соленых и свежих огурцов, мастер-классы по приготовлению различных блюд из этого овоща, концертные выступления.

Фестиваль агротуризма и сыра «Сырмарка» впервые пройдет 21 и 22 июля в деревне в АТК «Богдарня» на ферме Джона Кописки. В программе «Сырмарки» — презентация сыра от более 25-ти лучших сыроваров России и Владимирской области, конкурс «Гастрономический сувенир Владимирской области», выставка изделий народных промыслов, коллекция лошадей русских пород и русские тройки.