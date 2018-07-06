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Минсельхоз прокомментировал возможное повышение НДС для молочной продукции с растительными жирами
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Минсельхоз прокомментировал возможное повышение НДС для молочной продукции с растительными жирами 

Rambler News Service 40 минут назад
Министерство сельского хозяйства подтвердило информацию о возможном повышении НДС для производителей молочной продукции с использованием растительных жиров.
«В Минсельхозе России 29 июня 2018 г. состоялось совещание по вопросу выработки консолидированной позиции в части установления в нормативных правовых актах Евразийского экономического союза дополнительных требований к пищевой продукции с замещением молочного жира более 50% немолочными компонентами, в том числе растительными жирами, а также о целесообразности повышения ставок НДС на продукцию с заменителями молочного жира», — сообщили RNS в пресс-службе.
Ведомство подчеркнуло, что обсуждение этого вопроса будет продолжено.
«По итогам состоявшегося совещания принято решение о дополнительной проработке вопросов и рекомендовано участникам совещания представить предложения в Минсельхоз России с соответствующими обосновывающими материалами, в том числе расчетами изменения объемов производства пищевой продукции с заменой молочного жира немолочными компонентами и ее стоимости», — отмечает Минсельхоз.
Ранее РБК сообщало, что Минсельхоз предложил поднять ставку НДС для продуктов с заменителями молочного жира с нынешних 10% до 18% или 20%.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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