Минсельхоз прокомментировал возможное повышение НДС для молочной продукции с растительными жирами

Министерство сельского хозяйства подтвердило информацию о возможном повышении НДС для производителей молочной продукции с использованием растительных жиров.

«В Минсельхозе России 29 июня 2018 г. состоялось совещание по вопросу выработки консолидированной позиции в части установления в нормативных правовых актах Евразийского экономического союза дополнительных требований к пищевой продукции с замещением молочного жира более 50% немолочными компонентами, в том числе растительными жирами, а также о целесообразности повышения ставок НДС на продукцию с заменителями молочного жира», — сообщили RNS в пресс-службе.

Ведомство подчеркнуло, что обсуждение этого вопроса будет продолжено.

«По итогам состоявшегося совещания принято решение о дополнительной проработке вопросов и рекомендовано участникам совещания представить предложения в Минсельхоз России с соответствующими обосновывающими материалами, в том числе расчетами изменения объемов производства пищевой продукции с заменой молочного жира немолочными компонентами и ее стоимости», — отмечает Минсельхоз.