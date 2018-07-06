Что такое вода Сасси?
Название возникло от имени американского доктора Сантии Сасс, которая искала эффективный путь очищения организма и устранения жировых отложений вокруг талии. Сантии удалось создать оригинальный рецепт, эффективность которого заключается в оптимальном сочетании натуральных продуктов, настоянных на воде.
О том, что каждый день нужно выпивать не менее 2 литров чистой воды, давно говорят все диетологи мира. Сасси заявила, что ее напиток гораздо круче обычной воды, так как обладает рядом чудодейственных свойств:
имбирь усиливает скорость обмена веществ в организме и способствует сжиганию жиров;
свежий огурец в сочетании с водой обладает отличным мочегонным эффектом, что удаляет лишнюю жидкость в организме и снимает отёки;
лимон насыщает организм витаминами и органическими кислотами, которые помогают сжигать токсические вещества и шлаки;
листья мяты устраняют вздутие живота, улучшают деятельность желудка и успокаивают нервную систему.
Вдобавок вода Сасси улучшает общее состояние кожи, волос и ногтей.
Честно говоря, популярность этого напитка во многом зависит от правильно выбранного коммерческого хода и мощнейшей рекламной раскрутки. И расценивать его как самостоятельную чудо-диету ни в коем случае нельзя. Но как дополнение к программе правильного питания мятно-имбирно-лимонная водичка вполне хороша. В ее составе действительно полезные элементы. Ведь все мы знаем о целебных свойствах имбирно-лимонного чая в сезон простуд. И в любом случае, это вкусно..
Как приготовить классическую воду Сасси:
2 л воды;
1 целый лимон или свежевыжатый сок лимона;
1 огурец средней величины;
30 г свежего корня имбиря;
10 свежих листков мяты.
Что делать:
Лимон и огурец нарезать тонкими кружочками.
Корень имбиря почистить и натереть на тёрке.
Листья мяты порвать на мелкие кусочки руками.
Все продукты поместить в банку, залить водой комнатной температуры, накрыть салфеткой и поставить в холодильник на 10-12 часов.
Варианты
Вы можете экспериментировать с ингредиентами напитка и готовить разнообразные варианты, вместо лимона брать, лайм. апельсин или мандарин, к мяте добавлять шалфей, розмарин или базилик, имбирь не натирать, а нарезать ломтиками.
Правила приготовления
Воду лучше исползовать родниковую либо минеральную без газа или хотя бы отфильтрованную.
Фрукты лучше добавлять вместе с кожурой — она содержит в себе большую часть эфирных масел, полезных для организма.
А вот огурец, наоборот, лучше очистить от кожицы — она может добавит напитку горечь.
Мяту и шалфей используйте свежие. Полезные свойства засушенных трав значительно уменьшаются.
Имбирь тоже нужно добавлять свежий. Сухой порошок не дает должного эффекта.
Как пить воду Сасси
Лучше всего разделить 2 литра воды на 8 приёмов:
1 стакан — натощак после пробуждения;
2 стакан — за полчаса до завтрака;
3 стакан — через час после завтрака;
4 стакан — за полчаса до обеда;
5 стакан — через час после обеда;
6 стакан — за полчаса до ужина;
7 стакан — через час после ужина;
8 стакан — за 1,5–2 часа до сна.
Такой метод употребления воды помогает сбросить около 7 кг в месяц, при условии, если соль, сахар, мучные изделия и напитки с кофеином будут практически полностью отсутствовать в рационе. Но даже если вы не похудеете, имбирно-лимонный напиток все равно принесет вашему организму пользу и удовольствие.