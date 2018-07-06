Вода Сасси — безотказное средство для похудения

Что такое вода Сасси?

Название возникло от имени американского доктора Сантии Сасс, которая искала эффективный путь очищения организма и устранения жировых отложений вокруг талии. Сантии удалось создать оригинальный рецепт, эффективность которого заключается в оптимальном сочетании натуральных продуктов, настоянных на воде.

О том, что каждый день нужно выпивать не менее 2 литров чистой воды, давно говорят все диетологи мира. Сасси заявила, что ее напиток гораздо круче обычной воды, так как обладает рядом чудодейственных свойств:

имбирь усиливает скорость обмена веществ в организме и способствует сжиганию жиров;

свежий огурец в сочетании с водой обладает отличным мочегонным эффектом, что удаляет лишнюю жидкость в организме и снимает отёки;

лимон насыщает организм витаминами и органическими кислотами, которые помогают сжигать токсические вещества и шлаки;

листья мяты устраняют вздутие живота, улучшают деятельность желудка и успокаивают нервную систему.

Вдобавок вода Сасси улучшает общее состояние кожи, волос и ногтей.

Честно говоря, популярность этого напитка во многом зависит от правильно выбранного коммерческого хода и мощнейшей рекламной раскрутки. И расценивать его как самостоятельную чудо-диету ни в коем случае нельзя. Но как дополнение к программе правильного питания мятно-имбирно-лимонная водичка вполне хороша. В ее составе действительно полезные элементы. Ведь все мы знаем о целебных свойствах имбирно-лимонного чая в сезон простуд. И в любом случае, это вкусно..

Как приготовить классическую воду Сасси:

2 л воды;

1 целый лимон или свежевыжатый сок лимона;

1 огурец средней величины;

30 г свежего корня имбиря;

10 свежих листков мяты.

Что делать:

Лимон и огурец нарезать тонкими кружочками.

Корень имбиря почистить и натереть на тёрке.

Листья мяты порвать на мелкие кусочки руками.

Все продукты поместить в банку, залить водой комнатной температуры, накрыть салфеткой и поставить в холодильник на 10-12 часов.

Варианты

Вы можете экспериментировать с ингредиентами напитка и готовить разнообразные варианты, вместо лимона брать, лайм. апельсин или мандарин, к мяте добавлять шалфей, розмарин или базилик, имбирь не натирать, а нарезать ломтиками.

Правила приготовления

Воду лучше исползовать родниковую либо минеральную без газа или хотя бы отфильтрованную.

Фрукты лучше добавлять вместе с кожурой — она содержит в себе большую часть эфирных масел, полезных для организма.

А вот огурец, наоборот, лучше очистить от кожицы — она может добавит напитку горечь.

Мяту и шалфей используйте свежие. Полезные свойства засушенных трав значительно уменьшаются.

Имбирь тоже нужно добавлять свежий. Сухой порошок не дает должного эффекта.

Как пить воду Сасси

Лучше всего разделить 2 литра воды на 8 приёмов:

1 стакан — натощак после пробуждения;

2 стакан — за полчаса до завтрака;

3 стакан — через час после завтрака;

4 стакан — за полчаса до обеда;

5 стакан — через час после обеда;

6 стакан — за полчаса до ужина;

7 стакан — через час после ужина;

8 стакан — за 1,5–2 часа до сна.

Такой метод употребления воды помогает сбросить около 7 кг в месяц, при условии, если соль, сахар, мучные изделия и напитки с кофеином будут практически полностью отсутствовать в рационе. Но даже если вы не похудеете, имбирно-лимонный напиток все равно принесет вашему организму пользу и удовольствие.