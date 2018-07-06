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Палтус с черри и молодым картофелем от Татьяны Тарасовой
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Палтус с черри и молодым картофелем от Татьяны Тарасовой 

WomanHit.ru 46 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Вам потребуется:
— палтус филе — 2 шт;
— помидоры черри;
— картофель молодой;
— апельсин — 1 шт;
— апельсиновый сок;
— базилик зеленый;
— оливковое масло;
— соль.
Как готовить: филе положить на пергаментную бумагу в форму для запекания, сверху разместить черри, листочки базилика и полить смесью оливкового масла и апельсинового сока. Отдельно отварить молодой картофель, разрезать вдоль на две части и выложить во вторую форму для запекания, посолить, полить оливковым маслом. Запекать филе и картофель при температуре 180 градусов двадцать пять минут.
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