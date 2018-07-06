Палтус с черри и молодым картофелем от Татьяны Тарасовой

Вам потребуется:

— палтус филе — 2 шт;

— помидоры черри;

— картофель молодой;

— апельсин — 1 шт;

— апельсиновый сок;

— базилик зеленый;

— оливковое масло;

— соль.

Как готовить: филе положить на пергаментную бумагу в форму для запекания, сверху разместить черри, листочки базилика и полить смесью оливкового масла и апельсинового сока. Отдельно отварить молодой картофель, разрезать вдоль на две части и выложить во вторую форму для запекания, посолить, полить оливковым маслом. Запекать филе и картофель при температуре 180 градусов двадцать пять минут.