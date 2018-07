5 заморских гостинцев, которые можно привезти родным из Греции, Турции, Италии

У многих путешественников принято привозить из заграницы что-то в дар родным и друзьям, желательно чтобы это что-то было съедобным. Вместе с OZON.travel рассказываем, какие продукты из каких стран прихватить с собой, чтобы близким было и вкусно, и полезно!

Продукты из харупомело

Так греки называют кэроб, или плоды рожкового дерева. Рожковые бобы считались обязательной частью рациона еще у древних египтян и древних римлян. Сейчас кэроб признан поклонниками ЗОЖ и натурального питания ценным супер-фудом. Порошок не содержит кофеина, а значит, не вызывает привыкания и не возбуждает центральную нервную систему. У него нет противпоказаний или возрастных ограничений. А стручки кэроба очень сладкие от природы и могут служить безопасным и натуральным сахарозаменителем.

Если вы страдаете аллергией на шоколад, а насладиться лакомством очень хочется, смело пробуйте десерты из кэроба. Шоколад и мороженое по вкусу напоминают традиционные лакомства из какао, а для разнообразия в них так же добавляют орехи или сухофрукты. ?Кэроб? Несмотря на то, что последние годы кэроб стал очень популярным продуктом, для многих людей это название звучит загадочно✨?Кэроб-это порошок из плодов рожкового дерева. Добывается он уже около 5000 лет, но в диетическом питании стал использоваться не так давно, но сразу зарекомендовав себя в качестве прекрасного аналога какао и шоколада. Кэроб:?не содержит кофеина и не вызывает аллергии;?содержит антиоксиданты, продляющие молодость?понижает аппетит?снижает холестерин?имеет природную сладость и карамельный оттенок во вкусе?У нас вы можете найти кэроб во всех вариациях: -порошок (обжаренный/необжаренный) -сироп -шоколад из кэроба (без сахара) -конфеты -каши с кэробом -ореховые пасты -мороженое?Разнообразие впечатляет! Все в наличии? #пользамаркет #экомаркетзвездная#экомаркетспб#спб#пулковская#пп#правильноепитание#здоровье#польза#зож#диета#полезныепродукты#veg#вегетарианство#здоровоепитание#кэроб

A post shared by?Экомаркет « Польза »? (@polza_market_spb) on Jun 29, 2018 at 12:30am PDT Сироп можно использовать как лечебную микстуру при заболеваниях верхних дыхательных путей — сладкий вкус и аромат не испугают больного, а полезный состав поможет быстрее поправиться. Ассортимент продукции впечатляет — найти в лавках можно не только порошок, стружку, муку и сироп, но и макароны, и даже мыло из кэроба.

Откуда везти: о. Крит, Израиль

Варенье из смоквы

Смоковница, винная ягода, фиговое дерево… Инжир во всем мире называют по-разному, но в культуре многих стран и народов это растение по праву играет очень важную роль. А плоды этого дерева являются еще и неотъемлемой частью многих национальных гастрономических традиций.

Fícus cárica… ❤️❤️❤️ #murmansk #wednesday #I #snezhana #love #fruit #figs #delicious #ficuscarica #like #смоковница #я #люблю #фрукты #инжир #полезныйфрукт #incir #презент #вкусно #likeforlike #instagood #folow4folow #followme #мурманск #красотарядом #fotografia #красотавокругнас #instagramrussia #фото #instagram

A post shared by Snezha Shapovalova (@snezha_shapovalova) on Sep 13, 2017 at 3:58am PDT Похожие на луковку плоды бывают разных цветов, но все они очень сладкие, а высокое содержание фенола делает их еще и прекрасными антиоксидантами. Прогуливаясь по улочкам старых приморских городков, обратите внимание на местных жителей, продающих баночки с вареньем и джемом или смоквы у порогов собственного дома. Может быть, цена за баночку здесь будет выше, чем у магазинных аналогов… но торговаться не стоит.

Как правило, сбором ягод и варкой варенья занимается вся семья от мала до велика, используя традиционные рецепты прошлых поколений. И в получившемся десерте скрыт не только потрясающий вкус, но и тепло и любовь тех, кто его готовил.

Откуда везти: Черногория, Болгария, Египет, Грузия

Пишмание

Определенно достойнейший кандидат в категории «пальчики оближешь», причем и в переносном, и в буквальном смысле. Основные ингредиенты десерта — сахар и ореховая мука — обжариваются в масле с добавлением измельченного кунжута или арахиса. Тающее во рту лакомство напомнит вам то ли халву, то ли сладкую вату из детства, а по виду пишмание больше похоже на нитки, сваренные в меду.

Волшебное лакомство, которое идеально сочетается с кофе ❤☕.. #topdog #topdog_sp #topdogcoffee #topdogcafe #coffee #hotdog #топдог #кофе #хотдог #пишмание

A post shared by Кафе — TOPDOG — (@topdog_cafe) on Apr 4, 2018 at 2:30am PDT Да, десерт безумно сладкий и не может похвастаться своей полезностью. Но попробовать его стоит хотя бы для того, чтобы получить новые гастрономические впечатления. Им легко порадовать детей или удивить гостей, подав его к чаю или кофе. Перемещение в мир волшебных восточных сказок гарантировано, тем более что в народе такой десерт справедливо называют «Борода дракона».

Откуда везти: Турция, Узбекистан, Иран

Померанцевый мед Мед из цветов цитрусовых деревьев считается одним из самых полезных и экзотических продуктов пчеловодства. Он не такой сладкий, как привычный нам липовый или цветочный, а в зависимости от сорта может приятно удивить кисловатым вкусом, терпким оттенком или легкой горчинкой. Часто в такой мед добавляют цедру апельсинов или лимонов. Это не только вкусно, но и потрясающе смотрится в банках прозрачного стекла.

Мёд Померанцевый (цитрусовый). Вкуснейшие нотки апельсинов, мандаринов из Абхазии. Восхитительный мёд на Новый год! #Мед, #мёдставрополь, #медовыекрая, #цитрусовыймед, #померанцевыймед, #подарокнановыйгод

A post shared by Мёд с пасек. Доставка. (@medovyekraya) on Nov 11, 2015 at 3:21am PST Полезные свойства меда не перечислить, включение его в рацион помогает активизировать защитные функции организма, но померанцевый в этом плане должен оставаться деликатесом. Продукт обладает высокой биологической активностью, поэтому его употребление стоит ограничить до 1-1,5 столовой ложки в день для взрослых и четверти чайной ложки для детей.

Откуда везти: Италия, Испания, Франция, Грузия, Абхазия

Гуава

Экзотические фрукты в подарок друзьям и близким — это лучшая визитная карточка из далекой жаркой страны. Не все фрукты могут сохранить свой первоначальный вид при транспортировке в багаже. Но гуава, или гуайява, является одним из «крепышей», которые вы точно довезете в целости, даже если вам предстоит многочасовой перелет домой. Ни с чем не сравнимый яркий запах этого фрукта заполняет все пространство вокруг себя, так что, открыв чемодан, вы сможете еще долго наслаждаться ароматом. Всем, кто пробовал гуаву, ее вкус напоминает смесь клубники, огурца и антоновских яблок.

ГУАВА Свойства и состав фрукта способствует похудению. Кожура фрукта содержит больше антиоксидантов, чем мякоть. Она оказывает противовоспалительное, болеутоляющее, противоопухолевое и спазмолитическое действие. #yafrukt #фрукты #гуава

A post shared by Я FRUKT (@74yafrukt) on Apr 10, 2018 at 12:11am PDT Еще на ум приходит более известная в России «младшая сестра» гуавы фейхоа, в которой клубничные оттенки вкуса смешались с лимонными. Приятной особенностью гуавы, наряду с ее небольшой калорийностью, является съедобность всех ее частей. Правда, кусать вожделенное лакомство все же стоит аккуратно: семена, «рассыпанные» по всей мякоти, довольно твердые. Кожура фрукта тоже отличается своей изрядной толщиной, но очищать ее не стоит — она богата пектином и клетчаткой.

Откуда везти: Индия, Таиланд, Индонезия, ОАЭ, страны Латинской Америки