Правила прикорма. Пробуем жизнь на вкус

Пищевые привычки формируются в детстве. С самой первой ложечкой прикорма мы потребляем не просто какие-то питательные вещества, мы пробуем мир на вкус. Для ребёнка, который ещё недавно потреблял молоко матери или смесь из бутылочки, мир был одного вкуса, и вдруг в определённый момент ему на язык попадает нечто совсем другое, незнакомое. Замечали ли вы, как меняется выражение лица малыша, когда он пробует что-то новое?! Кажется, что он всем своим телом вслушивается во вкус продукта, а потом совершенно искренне морщится, если ему было кисло, или улыбается, когда сладко, а бывает, что и плюётся, если ему совсем не понравилось. И от того, как пройдёт период введения прикорма, знакомство с пространством вкусов и ощущений, зависят дальнейшие отношения ребёнка с едой и с собственным телом.

С первой ложкой мы пробуем мир на вкус

Мы, как заботливые родители, привыкли относиться к прикорму исключительно с практической стороны. Чтобы был гипоаллергенным, гомогенезированным, чтобы витамины, чтобы ребёнок потреблял его в достаточном количестве. Существует много полезных рекомендаций о том, с каких продуктов лучше начинать прикорм, как чередовать и т.д. Всё это, безусловно, очень полезные вещи, но, кроме этого, существует ещё и психологическая составляющая еды. И она, как правило, остаётся в тени. Мы не придаём большого значения тому, как ест ребёнок: с аппетитом или нам приходится под шутки-прибаутки запихивать в него полезный кабачок?! Разрешаем ли мы малышу отказываться даже от очень полезной и правильной на наш взгляд пищи?! Как мы узнаём о том, наелся ли ребёнок, по пустой тарелке или по каким-то иным сигналам?! Как устроена в наших семьях культура питания и чему мы пытаемся научить наших детей?! Если задаваться этими непростыми вопросами, то есть шанс, что, начиная прикорм, мы будем формировать не только правильный рацион, но и здоровые отношения маленького человека с телом и миром.

Следуем за интересом

В умных книжках написано, что прикорм нужно вводить в 6 месяцев. Помню, как мне педиатр на участке настойчиво рекомендовала 3-месячному младенцу давать сок. Бабушки охали и ахали, что в 4 месяца маленький человек ещё не пробовал желток. И в этой истории мало кого волновал интерес самого ребёнка! А ведь малыши сами настойчиво показывают нам, когда хотят попробовать что-то новое. Вначале они начинают следить за руками и ртом родителя во время еды, им интересно, как мы жуём. Позже они хватают со стола кусочки еды и пытаются запихать их в рот. И в конечном счёте просто начинают требовать яблоко или ложку супа из маминых рук. Т.е. основным показателем готовности к прикорму является не таблица в детской поликлинике, не рекомендация бабушки, а пищевой интерес ребёнка. Он начинает проявляться как раз в районе 6–8 месяцев жизни и часто совпадает с появлением нескольких зубов. Пищевой интерес малыша говорит нам, что его желудочно-кишечный тракт готов принять новый продукт. И эта готовность случается у разных детей в разное время. Например, мой старший ребёнок прекрасно питался грудным молоком до 8,5 месяцев, а вот младший стянул у меня со стола кусок огурца уже в 5 месяцев. Чем внимательнее мы относимся к пищевому интересу, тем более охотно ребёнок будет потреблять предложенные продукты.

Прикорм не для того, чтобы накормить, а чтобы попробовать/познакомиться

Иногда случается так, что мамы дотошно высчитывают порцию каши или цветной капусты для 7-месячного малыша. Чтобы съел 200 г, и точка! На самом же деле, предлагая ребёнку тот или иной продукт, мы не должны ставить своей целью накормить до сытости, наша цель — познакомить малыша с новым вкусом как можно более полно. Мы предлагаем ложечку пюре или кусочек твёрдого яблока и комментируем: «Это яблоко/цветная капуста/огурец. Ой, ты морщишься/улыбнулся, тебе кисло/сладко!». Таким образом мы называем ребёнку то, что он попробовал, обозначаем его реакцию и объясняем, что это означает. А дальше, возможно, ребёнок попросит ещё, а может быть, остановится на одной ложке. И возможно, он никогда не будет съедать 200 г полезной каши на завтрак, зато будет с аппетитом трескать мясное пюре. Пока ему всего 6–12 месяцев, родительская задача проста: познакомить его с пищей наиболее полно, и это вовсе не про объём порции.

Возможность сделать выбор

Вот заботливая мама отварила свежайшую брокколи, измельчила её блендером, положила в самую красивую тарелку, а малыш, только ощутив на языке вкус, всё выплюнул. Мы с вами знаем, как полезна брокколи, как важно есть другие овощи, но у детей на этот счёт может быть совсем иное мнение. И это на самом деле очень ценно. Пробуя в первый раз продукт, ребёнок должен иметь право от него отказаться или принять его. Как часто в своей жизни мы принимаем решения без обдумывания, мы спокойно «проглатываем» чужое мнение, не можем понять, чего на самом деле хотим. Всё это начинается с первой ложечки пюре, от которого нам нельзя было отказаться, потому что мама его так долго готовила, старалась и вообще любит нас. Позволяя отказаться, выплюнуть, отмахнуться от ложки со своей первой едой, мы тренируем у ребёнка навык отказываться от неприятного, невкусного, нежеланного и не подходящего для него.

Внимание к текстуре пищи

Сейчас такое обилие готовых прикормов, что нет причин больше готовить эти пюрешки самостоятельно. Можно открыть баночку и накормить. Все прикормы сделаны специально для хорошего усваивания детским организмом до такой степени, что малышам не нужно прилагать никаких усилий, чтобы поесть. Достаточно просто открывать рот и глотать. Но процесс питания — это акт агрессии. Мы должны выбрать продукт, разрушить его зубами, пережевать тщательно, подготовить его для своего организма и только потом проглотить. Сейчас дети проскакивают этот момент, они сразу получают готовую гомогенезированную пищу, которую нужно только проглотить. Кто в дальнейшем будет «пережевывать» детям их жизнь?! Это не значит, что нужно срочно отказаться от баночных пюре, но точно стоит не прятать от детей твёрдую пищу и позволять им своими двумя, пятью зубами пытаться кусать и жевать то, что им вкусно.

Еда должна быть осознанным актом

Когда я только училась быть мамой (на самом деле я и сейчас продолжаю учиться), я открыла для себя удобство кормления сына перед телевизором. Включала ему мультики, и любая каша улетала за 10 минут! И ребёнок накормлен, и я спокойна. Или попытки накормить ребёнка под танцы всей семьи, чтобы деточка съел хотя бы ложечку, а то у бабушки сердце болит от голодного внука. На самом деле при таком способе кормления напрочь исключаются собственные ощущения. Сам процесс еды для ребёнка остаётся непознанным и будто стёртым. Танец/мультик/стишок он запомнил, а вот что он ел, вкусно ли ему было, хочет ли он ещё, наелся ли — эти важные вещи остались за кадром. В моём случае такая практика быстро принесла свои плоды, сын совсем не осознавал, вкусно ли ему и когда он наелся. До сих пор он очень осторожен в еде, потому что мир вкусов тогда, в его первый год жизни, обошёл его стороной. Питание — это важная часть жизни человека. Первое знакомство с пищей, построение отношений со своим телом, выработка способа питания — это своеобразная тренировка перед жизнью. Вместе с первым прикормом мы будто даём ребёнку посильную ответственность за самого себя: потянуться за кусочком пищи, разжевать его своими немногочисленными зубами, проглотить или выплюнуть, сделать выбор. Всё это важная и сложная работа маленького человека. То, как мы — родители — будем относиться к этому процессу, какие ставить здесь цели, будет означать, как в дальнейшем будет складываться питание ребёнка. Будет ли это человек, знающий себя, свои чувства, опирающийся на свои желания и рискующий брать свой кусок от жизни, — либо это будет человек, так же, как в детстве, ожидающий, что заботливый родитель положит ему в рот ложечку с чем-то вкусным.