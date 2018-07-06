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Простые изменения в диете, от которых быстро худеют
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Простые изменения в диете, от которых быстро худеют 

МедикФорум 35 минут назад
Фото: МедикФорум
Многим кажется, что для радикального похудения нам требуются и радикальные изменения в питании. Однако эксперты-диетологи рассказали, что существуют не слишком тяжёлые для человека перемены в рационе, которые дают удивительные результаты. Нельзя в очередной раз не согласиться с утверждением о том, что человек является тем, что он ест. Если вы хотите иметь плоский живот с кубиками и бицепсы, то для этого необходимо не только усиленно работать в спортзале, но и употреблять продукты питания, способствующие похудению и укреплению иммунитета. Существуют простые советы, следование которым позволяет повысить результативность любой здоровой диеты. К примеру, когда вы выбираете себе блюда на обед, то откажитесь от жареной картошки в пользу салата для того, чтобы увеличить содержание волокон в рационе. Пакетик чипсов замените на такой же пакетик орехов. Чаще экспериментируйте с ореховым маслом. Полезными для здоровья являются масло арахиса, миндаля или кешью, которые содержат много белков, минералов и волокон. Попробуйте заменить майонез натуральным йогуртом для того, чтобы использовать его в сэндвичах или заправлять разного рода блюда. В йогурте меньше жира и больше белка, кальция, витамина B12, а также ценнейших пробиотиков. Комбинируйте приготовленные помидоры с авокадо. Если вы употребляете блюда, богатые железом, то пейте вместе с ними апельсиновый сок, поскольку витамин С способствует лучшему поглощению железа из зеленых листовых овощей вроде шпината или брокколи. Употребляйте рыбу вместе с йогуртом, содержащим низкое количество жира. Особенно это касается жирной рыбы вроде форели или тунца. Содержащийся в ней витамин D позволяет организму лучше абсорбировать кальций из йогурта. Когда вы приготовляете какие-нибудь блюда, добавляйте туда овощей вроде моркови, помидоров, чтобы в итоге получить больше каротина, которого в приготовленных овощах больше, чем в сырых. Делайте кашу на молоке, а не на воде, и используйте для ее приготовления цельнозерновые продукты. Это усилит содержание кальция и укрепит кости и зубы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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