Детокс за 5 минут. Вкусные и быстрые рецепты для очищения организма

Детокс — от слова детоксикация — начинается с понимания, что настал момент, когда надо позаботиться о себе, заняться разгрузкой своего питания, помочь организму избавиться от всего ненужного — шлаков, токсинов, лишней жидкости. Очищение организма с помощью детокс-коктейлей, фруктово-овощных напитков, пойдет на пользу здоровью — улучшит обмен веществ, наладит пищеварение, поможет похудеть.

Общие рекомендации: детокс-коктейли могут состоять из разных фруктов и овощей, которые заливают водой и дают настояться в холодильнике или при комнатной температуре, иногда добавляя лед. Бывают и горячие коктейли, приготовленные на основе зеленых и травяных чаев. Сахар обычно не кладут, так как фруктовый вкус сам по себе привносит сладкие нотки. SPB.AIF.RU предлагает интересные и вкусные рецепты коктейлей для оздоровления организма.

Коктейль с яблоком и корицей

Ингредиенты:

1 яблоко1 палочка корицы

Нарежьте яблоко дольками, удалив семечки, добавьте палочку корицы, залейте водой.

Коктейль «Мохито»

Ингредиенты:

1 лимон1 свежий огурец2-3 веточки мяты

Коктейль с имбирем и лимоном

Ингредиенты:

3 лимона3 сантиметра корня свежего имбиря1 щепотка сухого перца чили

Выжмите сок из двух лимонов, а третий нарежьте дольками, натрите на терке корень имбиря, добавьте щепотку перца чили, залейте водой — холодной или горячей.

Нарежьте огурец и лимон, залейте водой, добавьте листья мяты, оставьте на ночь в холодильнике.

Коктейль «Бодрящий»

Ингредиенты:

250 мл зеленого чая2 крупные дольки апельсина или лимона2 см корня имбиря2 столовые ложки меда

Заварите большую кружку зеленого чая, добавьте тертого или мелко нарезанного корня свежего имбиря, дольки апельсина или лимона, две столовые ложки меда.

Зеленый коктейль

Ингредиенты:

2 киви2 огурца1 лаймпучок шпината50 мл воды

Пропустите лайм через соковыжималку. Очистите огурцы и киви от кожуры, нарежьте кусочками и взбейте в блендере вместе со шпинатом, соком лайма и водой.

Коктейль фруктово-овощной

Ингредиенты:

1 банан2 моркови1 лимон1 пучок петрушки

Морковь и лимон пропустите через соковыжималку. Взбейте в блендере банан и петрушку вместе с полученным фруктово-овощным соком.

Коктейль клубничный

Ингредиенты:

100 г клубники1 огурец1 киви1-1,5 литра воды

Коктейль из помидоров

Ингредиенты:

4 помидора2-3 стебля сельдерея250 гр минеральной воды

Помидоры и сельдерей пропустите через соковыжималку, разбавьте минеральной негазированной водой.

Коктейль кефирно-яблочный

Ингредиенты:

1 зеленое яблоко1 стакан кефира2 столовые ложки овсяных хлопьев

Одно зеленое яблоко, предварительно очищенное и нарезанное дольками, измельчите в блендере и взбейте со стаканом кефира и овсяными хлопьями.

Коктейль кефирно-огуречный

Ингредиенты:

1 огурец2 стакана кефирапучок петрушки или кинзыветочка мяты

Очищенный и нарезанный кубиками огурец взбейте в блендере с кефиром, пучком кинзы или петрушки, веточкой мяты.

Коктейль малиновый

Ингредиенты:

100 г малины½ лимона2-3 веточки мяты1-1,5 литра воды

Коктейль грушевый

Ингредиенты:

2 груши2 кивипучок петрушки0, 25 л воды

Удалите сердцевину у груши, очистите киви и нарежьте все кубиками. Добавьте листья петрушки, удалив стебли. Измельчить все в блендере до состояния пюре, перелейте в графин, добавьте воды.

Нарежьте лимон кружочками, положите его вместе с малиной и мятой в графин, добавьте воды, можно минеральной негазированной. Оставьте настояться в течение получаса.

Коктейль арбузный

Ингредиенты:

3-4 ломтика арбуза100 г клубники1 киви1,5 л воды

Мякоть арбуза нарежьте кубиками, клубнику — дольками, киви — кружочками. Сложите все в графин и залейте водой. Оставьте настояться в течение 30 минут.

Нарежьте клубнику на дольки, киви и огурец — ломтиками, положите все вместе в графин и залейте водой, можно минеральной. Дайте настояться в течение 30 минут.