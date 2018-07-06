Баранина, капуста и пшеничный хлеб подешевели в Нижегородской области

Баранина, капуста и пшеничный хлеб подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 25 июня по 2 июля 2018 года в регионе на 13,8% снизилась средняя цена на капусту (с 35,9 до 30,9 рублей за кг), на 4,5% подешевела баранина (с 430,9 до 411,6 рублей за кг), на 3,8% — хлеб из пшеничной муки (с 48,7 до 46,8 рублей за кг).

Кроме того, с 25 июня в области снизились средние цены на рис, муку и куриные яйца.

Напомним, по данным Росстата , стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.