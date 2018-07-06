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Баранина, капуста и пшеничный хлеб подешевели в Нижегородской области
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Баранина, капуста и пшеничный хлеб подешевели в Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Баранина, капуста и пшеничный хлеб подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 25 июня по 2 июля 2018 года в регионе на 13,8% снизилась средняя цена на капусту (с 35,9 до 30,9 рублей за кг), на 4,5% подешевела баранина (с 430,9 до 411,6 рублей за кг), на 3,8% — хлеб из пшеничной муки (с 48,7 до 46,8 рублей за кг).
Кроме того, с 25 июня в области снизились средние цены на рис, муку и куриные яйца.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.
Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской области. Важно и то, что с успешным развитием сельского хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области», — подчеркнул Глеб Никитин.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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