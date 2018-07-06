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10 продуктов, с которыми легче дышится
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10 продуктов, с которыми легче дышится 

Гастроном 52 минуты назад
Фото: Гастроном
Лучшая профилактика для поддержания здоровья легких — сбалансированное потребление 10 продуктов, которые не только содержат витамины, защищающие от различных заболеваний дыхательной системы, но и разнообразят ежедневный рацион, добавив новые вкусовые оттенки.
1. Яблоки
Ешьте больше яблок! Содержание витаминов С, Е и бета-каротина облегчит дыхание. Неоспоримый плюс потребления яблок — низкая вероятность проявления аллергических реакций.
2. Грецкие орехи
Царский орех является ценным источником омега-3 жирных кислот. Вероятность заболевания астмой снижается при потреблении всего лишь горсточки грецких орехов.
3. Черника
Полезность сезонных ягод не раз доказывалась диетологами. Наиболее ценные сорта для сохранения здоровья легких — ягоды черники, отличающиеся повышенным содержанием витамина С.
4. Брокколи
Особую ценность брокколи составляет наличие компонента L— сульфорафан, который ловко обманывает клетки и заставляет их бороться с различными заболеваниями органов дыхания.
5. Кайенский перец
Чай с кайенским перцем, пожалуй, составит конкуренцию давним трендам — чаю с облепихой и имбирем. Капсаицин защищает слизистую оболочку органов дыхания, а бета-каротин сокращает риск развития астмы.
6. Имбирь
Имбирь помогает очистить легкие, способствуя процессу детоксикации.
7. Семена льна
Семена льна содержат вещества, способные снизить степень влияние облучения в процессе лечения раковых заболеваний легких.
8. Чеснок
В состав чеснока входят особые кислоты, способствующие очищению органов дыхания от токсинов и снижающие негативное воздействие канцерогенов.
9. Вода
Пейте больше воды. Вода налаживает метаболизм, способствует ускоренному очищению дыхательной системы от накопленных вредных веществ.
10. Куркума
Пряный порошок обладает противовоспалительным свойством, оказывает мощное иммуностимулирующее и антиоксидантное действие. Не забывайте о порошке из куркумы, обогащенном витаминами группы В, Е, К и С при лечении кашля.
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