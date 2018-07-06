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Новокузнечане съели 400 кг плова за 20 минут
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Новокузнечане съели 400 кг плова за 20 минут 

АиФ Кузбасс 22 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
Новокузнецк, 6 июля — АиФ-Кузбасс. На гастрономической ярмарке горожане пробовали национальные кулинарные шедевры разных диаспор Новокузнецка.
Блюд из медвежатины на ярмарке, правда, не было. Организаторы объяснили, что медведя включили в название для красного словца. Дегустация блюд на ярмарке вызвала наибольший ажиотаж. 400 кг плова, который приготовили представители таджикской диаспоры, посетители съели за 20 минут. На 400 кг пельменей горожане потратили чуть больше времени.
Бутерброд длиной 1618 мм горожане расхватали за считанные минуты. А у юбилейного торта весом 2018 грамм устроили настоящую давку. К счастью, никто не пострадал.
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