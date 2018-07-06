Рецепты здоровья: чеснок против атеросклероза

Неправильное питание (недостаток растительных волокон при обилии рафинированных и высококалорийных продуктов, богатой холестерином жирной пищи), избыточный вес (связанный с малоподвижным образом жизни), курение — все это создает благоприятную среду для развития атеросклероза. Стенки кровеносных сосудов уплотняются, на них образуются атеросклеротические бляшки, просвет сужается. Результат — нарушение кровообращения, ухудшение кровоснабжения различных органов. Одним из доступных средств для решения этой проблемы служит чеснок.

Чеснок — доступное и эффективное средство от атеросклероза

Он обладает сосудорасширяющим, противосклеротическим, антиоксидантным, общеукрепляющим действием, способствует снижению уровня «плохого» холестерина в крови, помогает очистить и укрепить стенки сосудов, активизировать обмен веществ, снизить артериальное давление. Кроме того, он препятствует образованию тромбов, усиливает сокращение сердечной мышцы и улучшает кровообращение. Эти свойства делают чеснок весьма эффективным «оружием» против атеросклероза. Самый простой способ применения натурального «лекарства» — ежедневно съедать 2-3 зубчика чеснока. Но прежде убедитесь в отсутствии противопоказаний; подробно этот вопрос раскрывает статья Чеснок: польза и вред для здоровья. В отдельных случаях также следует учитывать противопоказания к другим ингредиентам лечебных составов.

Сок чеснока с медом против атеросклероза

Смешать по 0,5 ст.ложки сока чеснока и меда. Принимать смесь в течение 1 месяца 3 раза в день за полчаса до еды, затем сделать 10-дневный перерыв и повторить. Провести несколько курсов. Важно! Сок чеснока — сильнодействующее средство, поэтому не следует превышать рекомендованную дозу и продолжительность лечения. Передозировка может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка, а также спазмы сосудов и нарушения работы сердца. Нельзя применять этот препарат при гастрите и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с повышенной кислотностью желудочного сока, панкреатите, острых воспалительных заболеваниях почек, эпилепсии. Использование чеснока и его препаратов при беременности необходимо согласовать со своим врачом.

Настойка чеснока при атеросклерозе

Бутылку объемом 0,5 л наполнить измельченным очищенным чесноком до половины объема. Залить водкой, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 12 дней, регулярно встряхивая. При атеросклерозе и для его профилактики принимать 3 раза в день за 15 минут до еды по 5 капель настойки в 1 ч.ложке воды.

Чесночное вино при атеросклерозе

100 г очищенного измельченного чеснока залить 0,5 л Кагора, укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 20 дней, ежедневно встряхивая. Процедить. Принимать 3 раза в день за полчаса до еды по 1 ст.ложке. Это средство полезно также при общей ослабленности организма и после перенесенного инфаркта.

Чеснок и лимон полезны для профилактики атеросклероза и при его лечении

Масло чеснока с лимоном при атеросклерозе

Измельчить 1 головку очищенного чеснока, залить 1 стаканом

нерафинированного

подсолнечного масла и настаивать в холодном месте, периодически встряхивая, в течение 1 суток. Затем отжать сок из 1 лимона, влить его в масляно-чесночную смесь, перемешать. Настаивать в темном прохладном месте в течение 1 недели. При атеросклерозе и гипертонической болезни принимать это средство в течение 3 месяцев 3 раза в день за полчаса до еды по 1 чайной ложке. Затем сделать перерыв на 1 месяц и повторить курс.

Чеснок с лимоном и медом от атеросклероза

Измельчить 100 г очищенного чеснока, отжать сок из 6 лимонов, смешать ингредиенты, добавить 50 г меда, снова тщательно перемешать, хорошо укупорить, настаивать в холодном месте в течение 5 дней. Для профилактики и лечения атеросклероза принимать эту смесь 3 раза в день за 20-30 минут до еды по 1 ч.ложке, пока приготовленное средство не закончится. Затем сделать перерыв на неделю и повторить курс. Всего потребуется не менее 3-4 курсов.

Чеснок с медом и семенами укропа от атеросклероза

Тщательно смешать 2 стакана очищенного измельченного чеснока, 2,5 стакана меда и 2 ст.ложки измельченных семян укропа. Укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение недели. Принимать в течение 1 месяца 3 раза в день за полчаса до еды по 1 ст.ложке смеси. Повторить курс после 10-дневного перерыва. Вам также могут быть интересны публикации:

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