Жуйте цветы. Фаршируем гладиолус и делаем салат из фиалки

О том, что цветами можно не только восхищаться, но и питаться, люди догадались очень давно. Блюда с использованием цветочных ингредиентов есть в китайской, индийской и греческой кухнях. Несколько лет назад появилась мода на украшение тортов живыми цветами. Особенно эффектно живые цветы смотрятся на огромных свадебных тортах. Но сейчас цветы активно используют и шеф-повары ресторанов, используя лепестки для ингредиентов и красивой подачи.

Какие привычные цветы могут стать самостоятельным блюдом и как правильно их готовить, узнал «АиФ-Челябинск».

Роза с сахаром и без Царица цветов — роза. Лепестки розы добавляют в чай и мороженое, а еще из розы варят варенье.

Варенье из лепестков роз Ингредиенты:

300 г лепестков роз,600 г сахара,3 ст. воды,1,5 ч.л. лимонной кислоты

Лепестки роз промойте и обсушите. В кастрюлю всыпьте сахар, залейте водой, добавьте половину чайной ложки лимонной кислоты и варите 20 минут. Оставшейся лимонной кислотой пересыпьте лепестки роз и истолките. Затем выложите их в сироп и варите 15 минут. После этого разлейте варенье по банкам, закрутите крышками и остудите.

Салат с лепестками роз 2 куриные грудки,2-3 ст. л. соевого соуса,100 г креветок или мидий,1 огурец,20-30 г любых несоленых орехов, по вкусу — кориандр, базилик, Сок 1 среднего лайма,1 ч. л. сахара2-3 ст. л. оливкового масла2-3 розы разного цвета

Курицу полейте соевым соусом и запекайте в духовке в течение 40-50 минут. Креветки или мидии отварите в подсоленной воде около 3 минут. Смешайте ингредиенты, добавьте сахар и сок лимона по вкусу. Розы тщательно промойте под струёй прохладной воды и оборвите лепестки. Потолките орехи, порежьте огурец. Смешайте все ингредиенты, залейте маслом, в последнюю очередь посыпьте лепестками.

Квас с лепестками роз 1л воды,1 стакан сахара,300 г смородины,180 г ржаного хлеба10 г лепестков роз Смородину промыть под проточной водой. Чистую ягоду залить водой. Добавить сахар и лепестки роз. Покрошить ржаной хлеб. Оставить на 2 часа. Потом можно пить.

Классическое блюдо из роз в восточной кухне — засахаренная роза. Такой цветок подносили своим возлюбленным богатые восточные шейхи. Если девушка пробовала розу, то это было знаком того, что она готова выйти замуж, и её чувства взаимны. Сегодня рецепты засахаривания цветов взяли на вооружении кондитеры. Засахарить можно любые цветы, не обязательно розы. Эффектно смотрятся засахаренные орхидеи и анютины глазки. Засахаривать можно как бутоны целиком, так и отдельные лепестки.

Чтобы засахарить цветы, нужно взять 1 яичный белок и 2 столовые ложки сахара.

Яичный белок тщательно взбить до образования устойчивой пены. Взбитую массу нужно нанести на лепестки цветка или бутона. Наносить следует кисточкой, не толстым, но ровным слоем. Сверху лепестки можно посыпать сахаром или сахарной пудрой. Сушить лепестки следует на горизонтальной поверхности, бутоны — подвешенными за черенок. Хранить засахаренные цветы лучше при комнатной температуре.

Гладиолус для победителей

Съедобным и полезным с давних времен считался гладиолус. В пищу использовались как лепестки растения, так и его луковицы. Не случайно древнеримская легенда гласит, если луковицы гладиолуса повесить на груди как амулет, они не только помогут одержать победу в поединке, но и предохранят от гибели. Традиционным блюдом из гладиолусов были фаршированные луковицы и гладиолусовые голубцы, начиненные яйцом, рисом или рыбой. Листья гладиолуса древние греки запекали в тесте, а также добавляли в супы и тушили с овощами.

На Руси самым популярным съедобным цветком были одуванчик и клевер, из них делали салаты, супы, гарниры и варенье.

Салат с клевером

80 г цветов и листьев молодого клевера,

100 г сырой моркови,

100 г картофеля,1 яйцо, соль, растительное масло, сметана или майонез по вкусу.

Клевер помыть, вытереть и измельчить, мелко порезав. Картофель и яйцо отварить до готовности. Мелко нарезать картофель и яйцо. Сырую морковь натереть на крупной тёрке. Салат перемешать. Заправить на свое усмотрение растительным маслом, сметаной или майонезом.

Жаркое из свинины с клевером

200 г свинины,400 г листьевлевера,20 г жира или масла, Соль, перец по вкусу

Мясо отварить до готовности. Мелко порезать, обжарить с жиром или маслом. Клевер помыть и измельчить. Добавить к мясу. Тушить до готовности. Соль и перец добавить по вкусу.

Вкус цветков подсолнечника напоминает артишок и тоже использовался в кулинарии. Для фарширования использовались еще и бутоны тыквы, цуккини или кабачка.

Цветы в кляре

10 цветов кабачка 150 г ветчины 150 г бекона 1 зубчик чеснока 2 луковицырастительное масло для жарки соль, перец, специи по вкусу

для кляра

1 яйцо, щепотка соли,200 г муки, 250 мл пива

Цветы промыть, обсушить. Мелко порубить ветчину, бекон, чеснок, лук. Добавить соль, перец и специи, например, куркуму на кончике ножа. Полученной смесью начинить цветы. Смешать ингредиенты для кляра. Обвалять в кляре нафаршированные цветы. Жарить во фритюре. Для подачи подойдет соус тар-тар.

Кстати

Собравшись поэкспериментировать на кухне с цветами, помните, не все цветы съедобны, есть и ядовитые растения.

Для использования в пище пригодны:

цветы лука, рукколы, укропа, мяты, редиски, базилика, василёк, огуречная трава, календула, гвоздика, ромашка, хризантема, цикорий, маргаритка, гибискус, жасмин, лаванда, фиалка, лилия, лилейник.

Для использования в кулинарии не подходят цветы из цветочных магазинов. Растения там нередко обрабатываются специальными составами, которые продлевают жизнь цветка. При выращивании на плантациях так же могут быть использованы химические средства.

Для приготовления пищи лучше использовать цветы собственного производства. Не следует использовать в еду цветы, выросшие вблизи дорог или в городских парках. Если вы сомневаетесь в съедобности цветка, лучше уточнить это в справочнике.