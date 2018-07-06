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На ноябрьской птицефабрике прибавление — сразу восемьсот цыплят
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На ноябрьской птицефабрике прибавление — сразу восемьсот цыплят 

Noyabrsk24.ru 2 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
На птицеферме Ноябрьска первое прибавление. Накануне здесь вылупились сразу 800 цыплят бройлеров породы КОБ-500. Сейчас им всего несколько дней и их вес примерно 40 граммов. Но уже через 35 дней они вырастут в больших бройлеров весом более двух килограммов.
По словам гендиректора предприятия Евгения Самсонова, путь от яйца до цыпленка начинается в специальных шкафах инкубационного цеха. Внутри тепло — 37,6 С и влажность 60%. Яйца переворачиваются с определенной периодичностью, так же, как если бы их высиживали несушки. Цыплята вылупляются в инкубаторе уже на 19 сутки. Ежедневно несушки дают порядка 450 яиц.
Как отмечают специалисты птицефабрики, уже через месяц «урожай» будет в два раза больше, а это значит, у горожан появится больше мяса и яиц от местных производителей. Местные куриные яйца уже можно приобрести здесь же в агрокомплексе, а в августе горожане смогут купить и ноябрьскую курицу. Цена за 1 килограмм бройлера будет 150-160 рублей. Сейчас на птицеферме монтируют дополнительные клетки для бройлеров, с сентября здесь планируют производить 9 тонн мяса ежемесячно.
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