На Ленинградском шоссе поговорят о полезной и вкусной пище

Полезная и вкусная пища станет темой серии лекториев и мастер-классов на базе библиотеки № 22 имени Л. А. Кассиля. Как сообщила главный библиотекарь Светлана Евтюхова, первая встреча состоится в следующий четверг, 12 июля.

— Мы будем читать классику, находить истории и рецепты интересных блюд, обсуждать и обмениваться опытом. И, конечно, мы будем готовить и дегустировать всё, что получилось, — отметила Евтюхова. — И еще одна новинка сезона — будем придумывать каждый раз одно новое блюдо и давать ему литературное название.

Возрастное ограничение: 3+.

Начало в 16.00. Библиотека № 22 расположена на Ленинградском шоссе, 120. Вход свободный.

(ап)