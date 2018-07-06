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На Ленинградском шоссе поговорят о полезной и вкусной пище
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На Ленинградском шоссе поговорят о полезной и вкусной пище 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Полезная и вкусная пища станет темой серии лекториев и мастер-классов на базе библиотеки № 22 имени Л. А. Кассиля. Как сообщила главный библиотекарь Светлана Евтюхова, первая встреча состоится в следующий четверг, 12 июля.
— Мы будем читать классику, находить истории и рецепты интересных блюд, обсуждать и обмениваться опытом. И, конечно, мы будем готовить и дегустировать всё, что получилось, — отметила Евтюхова. — И еще одна новинка сезона — будем придумывать каждый раз одно новое блюдо и давать ему литературное название.
Возрастное ограничение: 3+.
Начало в 16.00. Библиотека № 22 расположена на Ленинградском шоссе, 120. Вход свободный.
(ап)
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