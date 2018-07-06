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Конкурс кулинарного мастерства провели в ТЦСО «Кузьминки»
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Конкурс кулинарного мастерства провели в ТЦСО «Кузьминки» 

Управа района Кузьминки 54 минуты назад
Фото: Управа района Кузьминки
Участницы проекта «Московское долголетие» и жительницы района продемонстрировали свое кулинарное мастерство на конкурсе «Летнее настроение», который состоялся 5 июля в ТЦСО «Кузьминки».
Ароматные пироги, торты и пирожные с летними фруктами и ягодами не оставили равнодушными любителей выпечки. Гости мероприятия, получив эстетическое удовольствие от вида кулинарных изделий, продегустировали выпечку вместе с участницами конкурса за большим столом и чашкой чая.
Мастерицы поделились рецептами, а гости восхищались вкусом и ароматом сладостей, и летнее настроение было в душе у каждого. (вт)
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