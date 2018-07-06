Конкурс кулинарного мастерства провели в ТЦСО «Кузьминки»

Участницы проекта «Московское долголетие» и жительницы района продемонстрировали свое кулинарное мастерство на конкурсе «Летнее настроение», который состоялся 5 июля в ТЦСО «Кузьминки».

Ароматные пироги, торты и пирожные с летними фруктами и ягодами не оставили равнодушными любителей выпечки. Гости мероприятия, получив эстетическое удовольствие от вида кулинарных изделий, продегустировали выпечку вместе с участницами конкурса за большим столом и чашкой чая.

Мастерицы поделились рецептами, а гости восхищались вкусом и ароматом сладостей, и летнее настроение было в душе у каждого. (вт)