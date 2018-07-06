Ещё
5 продуктов, лучше всего снижающих аппетит
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 продуктов, лучше всего снижающих аппетит 

МедикФорум 49 минут назад
Фото: МедикФорум
Употреблять эти продукты рекомендуется всем, кто страстно хочет похудеть. Они содержат много полезных микроэлементов, хорошо насыщают и помогают длительное время не испытывать голода и желания лакомиться чем-то вредным для фигуры вроде конфет или тортиков. Овсянка. Если нет времени варить овсяную крупу, можно использовать овсяные хлопья, но строго без сахара. Усвоение овсянки — процесс медленный, поэтому и не хочется после такой каши долго есть снова. Для переваривания овса нужна энергия, и организм тратит для этого жир. Яблоки. Данные ряда научных исследований говорят о том, что регулярное употребление несладких яблок защищает от скачков сахара в крови и нормализует обменные процессы. Но важно помнить: яблоки не нужно есть натощак. Натуральный йогурт. Употребление натуральных кисломолочных продуктов улучшает состояние кишечной микрофлоры, что позитивно сказывается на пищеварении и жирообмене. Кроме того, это источники белка, употребление которого препятствует повышению глюкозы в крови и росту уровня инсулина, это и обеспечивает в итоге длительную сытость. Творог. По словам ученых, в нем содержится больше белка, чем в говядине. Именно недостаток белка запускает в организме реакции, которые ведут к обостренному желанию есть сладкое. Бобы. Фасоль, горох, чечевица, нут насыщают так основательно, что с ними могут сравниться мало какие продукты. Этому способствует высокий уровень клетчатки и природного растительного белка. Еще бобовые — это источник витаминов группы В, важнейших для крепкой психики и качественного мышления. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые обнаружили в «жирной» диете защитный эффект в отношении раковых опухолей.
МедикФорум: последние новости
Названы самые удивительные свойства моркови Секретное свойство свеклы, о котором вы не знали Простые изменения в диете, от которых быстро худеют
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видео крещения младенцев шокировало Сеть35
«Ты нужен ей только пока здоров»116
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем6
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать6
Российские звезды до и после пластики3
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение