5 продуктов, лучше всего снижающих аппетит

Употреблять эти продукты рекомендуется всем, кто страстно хочет похудеть. Они содержат много полезных микроэлементов, хорошо насыщают и помогают длительное время не испытывать голода и желания лакомиться чем-то вредным для фигуры вроде конфет или тортиков. Овсянка. Если нет времени варить овсяную крупу, можно использовать овсяные хлопья, но строго без сахара. Усвоение овсянки — процесс медленный, поэтому и не хочется после такой каши долго есть снова. Для переваривания овса нужна энергия, и организм тратит для этого жир. Яблоки. Данные ряда научных исследований говорят о том, что регулярное употребление несладких яблок защищает от скачков сахара в крови и нормализует обменные процессы. Но важно помнить: яблоки не нужно есть натощак. Натуральный йогурт. Употребление натуральных кисломолочных продуктов улучшает состояние кишечной микрофлоры, что позитивно сказывается на пищеварении и жирообмене. Кроме того, это источники белка, употребление которого препятствует повышению глюкозы в крови и росту уровня инсулина, это и обеспечивает в итоге длительную сытость. Творог. По словам ученых, в нем содержится больше белка, чем в говядине. Именно недостаток белка запускает в организме реакции, которые ведут к обостренному желанию есть сладкое. Бобы. Фасоль, горох, чечевица, нут насыщают так основательно, что с ними могут сравниться мало какие продукты. Этому способствует высокий уровень клетчатки и природного растительного белка. Еще бобовые — это источник витаминов группы В, важнейших для крепкой психики и качественного мышления. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые обнаружили в «жирной» диете защитный эффект в отношении раковых опухолей.