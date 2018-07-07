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7 продуктов, которые помогут не болеть
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7 продуктов, которые помогут не болеть 

МедикФорум 58 минут назад
Фото: МедикФорум
Употребление данных продуктов предотвращает развитие воспалительных процессов в организме, рака и сердечно-сосудистых патологий, — об этом заявили американские эксперты из Национального института онкологии. Ими был обнародован список наиболее полезных овощей и фруктов из категории «суперпродукты». По словам ученых, в выбранных ими продуктах содержатся вещества, способствующие созданию естественных барьеров в отношении патогенов, провоцирующих развитие целого ряда болезней. Вот продукты, указанные экспертами: Вишня. Ее употребление позволяет снизить повышенное артериальное давление, а также интенсифицирует восстановительные ресурсы организма. Цукини. Содержат антиоксидантное вещество лютеин, который обеспечивает защиту клеток от возрастных дегенеративных изменений. Ягоды. Черника, клубника, малина и ежевика — это природные иммуностимуляторы. Также они улучшают функционал головного мозга. Паприка. В его состав входит ликопен — мощный антиоксидант, обладающий противоопухолевым, иммуностимулирующим действием и замедляющий процессы старения. Виноград. Чрезвычайно полезен для кроветворения, снижает содержание «плохого» холестерина, защищая от развития атеросклероза. Арбуз. Предотвращает развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы и рака простаты, — все благодаря высокому содержанию ликопина. Инжир. Свежий инжир эффективно оздоровляет бактериальную флору в толстом кишечнике, что усиливает крепость иммунной системы организма. Ранее МедикФорум писал о том, что «жирная» диета помогает сделать успешным лечение рака.
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