Инфляция в России в июне разогналась до 0,5%, в годовом выражении составила 2,3%

МОСКВА, 6 июля. / ТАСС /. Инфляция в России в июне 2018 году разогналась до 0,5% против 0,4% месяцем ранее. При этом рост потребительских цен в годовом выражении по итогам июня замедлился и составил 2,3% против 2,4% в мае, сообщается в материалах Росстата

Для сравнения, инфляция в июне 2017 года была на уровне в 0,6%, а в годовом выражении составляла 4,4%.

Цены на продовольственные и непродовольственные товары в июне 2018 года выросли на 0,4% по сравнению с маем, услуги подорожали на 0,7%.

В июне дорожал сахар

В июне среди групп продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар. Заметнее всего он подорожал в Рязанской и Орловской областях — на 14,4% и 10,9% соответственно. Одновременно морковь, белокочанная капуста и свекла стали дороже на 19-23%, репчатый лук — на 11,1%, картофель, яблоки и лимоны подорожали на 4,4-5,9%.

Вместе с тем наблюдалось удешевление отдельных видов овощей и фруктов. Цены на огурцы и помидоры снизились на 25,5% и 23,9% соответственно, бананы — на 3,4%, чеснок — на 3,1%, апельсины — на 1,7%, виноград — на 1,6%.

Среди наблюдаемых видов мясопродуктов наиболее заметно подорожало мясо кур — на 5,4% и куриные окорочка — на 2,1%. Кроме того, на свинину, мясо индейки и кулинарные изделия из птицы цены выросли на 0,7%.

Кроме того, на 1,2-1,4% подорожала рыба и рыбное филе, кальмары, на 0,6% — разделанная рыба (кроме лососевых пород), на 0,5% — рыба лососевых пород. При этом цены на сельдь снизились на 0,6%, мороженую неразделанную рыбу — на 0,4%.

Среди остальных наблюдаемых продуктов питания на 4,5% подорожало пшено, на 0,5-0,9% выросли цены на сыры, маргарин, мороженое, пельмени, манты, равиоли, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта, рис. Кроме того, обед и ужин в ресторане стали обходиться дороже на 0,5%.

Одновременно на 1,1% стали дешевле сухие молочные смеси для детского питания, на 0,2-0,6% — молоко, сметана, черный пакетированный чай, шоколадные конфеты, зефир, пастила, соль, гречневая крупа, горох и фасоль, макаронные изделия, печенье, пиво зарубежных торговых марок, черный перец.

Снижение цен на куриные яйца отмечалось в подавляющем большинстве субъектов РФ. При этом наиболее заметно они подешевели в Республике Бурятия, Приморском крае, Иркутской и Рязанской областях — на 10,1-13,5%.

По-прежнему дорожало топливо

В июне, как и в предыдущем месяце, среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего подорожало топливо. Так, цены на газомоторное топливо выросли на 7,1%, бензин различных марок — на 1,8-2,1%, дизельное топливо — на 1,9%.

В группе медикаментов и медицинских товаров на валокордин, гепарин натрия, троксерутин, линекс, лоперамид, комбинированные анальгетики, йод, бинт, вату отечественную цены увеличились на 0,9-1,4%. Вместе с тем валидол стал дешевле на 1,6%, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) и метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 1,2% и 0,5% соответственно.

Второй месяц подряд отмечается повышение цен на отдельные виды строительных материалов. Так, в июне металлочерепица стала дороже на 1,7%, цемент — на 1,5%, пиломатериалы — на 1,3%, еврошифер и кирпич — на 0,9% и 0,7% соответственно.

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 0,6-1,1% выросли цены на холодильники, стиральные машины, сигареты с фильтром, женские платья.

Вместе с тем на 0,4-0,9% стали дешевле персональные компьютеры, телевизоры, мобильные телефоны, электрические лампы, мотоциклы, скутеры, роликовые коньки и кроссовки.

Рост тарифов на проезд в поездах дальнего следования

В июне среди услуг пассажирского транспорта тарифы на проезд в поездах дальнего следования выросли на 18,9%, на услуги воздушного транспорта — на 5,5%.

В группе услуг туризма и отдыха на 6-7,9% дороже стали обходиться путевки в дома отдыха, пансионаты и санатории на территории России, а также проживание в гостинице, на 3,3% — поездки в Грецию, на 3,1% — туры на отдых в Испании.

Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 1,1% выросла плата за организацию проведения торжеств, на 1% — за исходящее SMS-сообщение.

Одновременно на 0,1-0,5% снизилась стоимость проживания в студенческом общежитии, занятий на курсах иностранных языков, аренды индивидуального банковского сейфа, полиса добровольного страхования легкового автомобиля, отдельных видов ритуальных услуг, а также плата за пользование потребительским кредитом.