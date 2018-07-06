Необычный и вкусный суп из кабачков 

Когда наступает лето, приходит пора свежих овощей, и наиболее популярным является кабачок, из которого готовят различные салаты, закуски и блюда. Стоит поговорить подробнее о том, как сделать вкусный суп из кабачков, существует множество рецептов с фото, по которым блюдо готовится очень быстро. Мы опишем наиболее популярные варианты супов, которые можно использовать даже при диетическом питании.
Суп-пюре из кабачков с добавлением карри
Эта приправа обладает не только приятным ароматом и вкусом, но еще и придает блюду яркий цвет.
Требуемые продукты:
лук репчатый — 12 штуки;
чеснок свежий — 2 зубчика;
томат спелый — 1 штука;
карри в порошке — 5 грамм;
морковь — 1 штука;
кабачки молодые — 4 штуки;
сливки жирные — 1 стакан;
орегано в порошке — 1 грамм;
масло сливочное — 50 грамм;
мясной бульон — 3 стакана;
зелень петрушки — 1 пучок.
yandex_ad_1 Способ приготовления:
Небольшое количество масла поместить в сковороду и прогреть, после чего переложить туда лук и жарить до прозрачного состояния. Овощ слегка солят и добавляют к нему измельченную теркой морковь. Жарят овощи еще пару минут.
Бульон предварительно доводят до кипения, в него добавляют кабачки, измельченные кубиками среднего размера. Отправляют туда подготовленные овощи и варят восемь минут.
Томаты следует нарезать мелким кубиком, после чего их отправляют обжариваться на сковороде, добавляют к помидорам немного орегано и тушат несколько минут.
Когда до конца варки супа останется три минуты, в него перекладывают томаты и доводят суп до кипения. Можно посолить и поперчить блюдо по вкусу, ввести в него сливки. После чего всыпать пять граммов карри.
Горячий суп переливают в блендер, а затем хорошо измельчают, чтобы получить однородную консистенцию.
При подаче блюдо рекомендуется посыпать сухарями и измельченной зеленью.
Суп из кабачков с плавленым сыром
Сыр сочетается практически со всеми овощами, и кабачок не является исключением. В итоге мы получаем сливочный вкус блюда. Приготовить суп из кабачков по этому рецепту с фото не сложно, если выполнять пошаговые действия, то все получится быстро и вкусно.
Требуемые продукты:
репчатый лук — 2 штуки;
сырок плавленый — 2 штуки;
кабачок спелый — 1 штука;
сухари для панировки — 3 ложки;
чеснок молодой — 2 зубчика;
бульон из овощей — 1 литр.
Этапы приготовления:
Для начала следует измельчить лук и чеснок на кубики, после чего также поступают со свежим кабачком.
Все овощи помещают в кастрюлю с водой и ставят на огонь.
Как только суп начнет кипеть, в него добавляют два плавленых сырка, лучше всего нарезать его кубиками, туда же отправляют панировочные сухари.
Нагрев уменьшают и оставляют блюдо кипеть, пока сырок полностью не растворится в бульоне.
Готовый суп переливают в блендер, а затем измельчают до того момента, пока состав не приобретет однородность.
Суп из кабачков с добавлением грибов
Грибы являются еще одним весьма популярным продуктом, который часто добавляют в первые блюда.
Суп из кабачков с добавлением этого ингредиента получается вкусным, при этом он быстро готовится по рецепту с фото.
Требуемые продукты:
корень петрушки — 1 штука;
томаты спелые — 2 штуки;
свежие грибы — 500 грамм;
растительный жир — 4 ложки;
морковь — 2 штуки;
сметана жирная — 2 ложки;
картофель — 6 штук;
зелень лука— по вкусу;
томаты спелые — 2 штуки;
соль столовая — по вкусу;
репчатый лук — 1 штука.
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Этапы приготовления:
Репчатый лук шинкуют вместе с корнем петрушки и отправляют обжариваться на сковороду. Морковь измельчают теркой и помещают в сковороду к овощам.
Когда до окончания жарки останется пара минут, в состав добавляют зеленый лук в измельченном виде.
Грибы промывают, после чего нарезают мелкими кубиками, отправляют их в кипящую воду или бульон, и варят не менее получаса.
В бульон добавляют картофель и подготовленный кабачок, туда же следует отправить обжаренные овощи. Варят суп еще около пятнадцати минут.
Когда до конца варки останется три минуты, в суп добавляют соль и требуемые специи. Подать к столу блюдо следует со сметаной.
Суп из кабачков с добавлением курицы
Такое блюдо можно считать полноценным обедом, так как в составе супа-пюре содержится курица, она придает калорийности блюду. Чтобы приготовить такой суп из кабачков вкусно, достаточно следовать рецепту с фото, в итоге получится быстро подать к столу обед.
yandex_ad_2 Требуемые продукты:
мясо курицы — 150 грамм;
картофель крупный — 2 штуки;
кабачок молодой — 1 штука;
сливки жирные — по вкусу;
морковь крупная— 1 штука;
специи — по вкусу;
репчатый лук — 1 штука;
зелень петрушки — 1 пучок;
соль столовая — по вкусу.
Этапы приготовления:
Мясо курицы отварить, бульон, в котором варится курица не выливают, так как он будет использован для блюда. Бульон обязательно немного солят.
Все овощи измельчают небольшими кусочками, чтобы они быстрее приготовились. Куриное филе вынимают и остужают.
В бульон закладывают овощи и варят около получаса, после чего в суп кладут куриное филе, нарезанное кубиками. Составляющие перемешивают и добавляют к ним молотый перец.
Готовый суп взбивается с помощью блендера до однородного состояния.
Подавать такое блюдо следует со сливками.
Суп-пюре из кабачков с сельдереем
Простой и интересный рецепт приготовления супа из овощей и куриного филе.
Это блюдо можно отнести к диетическим, так как филе курицы не жирное.
Требуемые продукты:
кабачки свежие — 2 штуки;
растительный жир — 2 ложки;
чеснок молодой — 2 зубчика;
сельдерей — 2 штуки;
филе курицы — 150 грамм;
морковь свежая — 50 грамм;
томат спелый — 100 грамм;
перец сладкий — 1 штука;
соль столовая — по вкусу;
лук репчатый — 100 грамм;
перец молотый — по вкусу.
Этапы приготовления:
Куриное филе отваривают в воде. Кабачки же нарезают крупными кусочками и обжаривают их на сковороде до золотистого оттенка.
Кабачки перекладывают в миску, а в масло отправляют лук и морковь, которые нарезаны крупными кусочками. Туда же следует добавить сельдерей и салатный перец. Тушат составляющие три минуты, после чего кладут мелко порубленный чеснок и томаты.
Все готовые овощи измельчают блендером, мясо из бульона вынимают, в бульон кладут овощи. Курицу нарезают кусочками и варят вместе с овощами в бульоне восемь минут.
Подавать такое блюдо следует со сметаной и измельченной зеленью.