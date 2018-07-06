Необычный и вкусный суп из кабачков

Когда наступает лето, приходит пора свежих овощей, и наиболее популярным является кабачок, из которого готовят различные салаты, закуски и блюда. Стоит поговорить подробнее о том, как сделать вкусный суп из кабачков, существует множество рецептов с фото, по которым блюдо готовится очень быстро. Мы опишем наиболее популярные варианты супов, которые можно использовать даже при диетическом питании.

Суп-пюре из кабачков с добавлением карри

Эта приправа обладает не только приятным ароматом и вкусом, но еще и придает блюду яркий цвет.

Требуемые продукты:

лук репчатый — 12 штуки;

чеснок свежий — 2 зубчика;

томат спелый — 1 штука;

карри в порошке — 5 грамм;

морковь — 1 штука;

кабачки молодые — 4 штуки;

сливки жирные — 1 стакан;

орегано в порошке — 1 грамм;

масло сливочное — 50 грамм;

мясной бульон — 3 стакана;

зелень петрушки — 1 пучок.

yandex_ad_1 Способ приготовления:

Небольшое количество масла поместить в сковороду и прогреть, после чего переложить туда лук и жарить до прозрачного состояния. Овощ слегка солят и добавляют к нему измельченную теркой морковь. Жарят овощи еще пару минут.

Бульон предварительно доводят до кипения, в него добавляют кабачки, измельченные кубиками среднего размера. Отправляют туда подготовленные овощи и варят восемь минут.

Томаты следует нарезать мелким кубиком, после чего их отправляют обжариваться на сковороде, добавляют к помидорам немного орегано и тушат несколько минут.

Когда до конца варки супа останется три минуты, в него перекладывают томаты и доводят суп до кипения. Можно посолить и поперчить блюдо по вкусу, ввести в него сливки. После чего всыпать пять граммов карри.

Горячий суп переливают в блендер, а затем хорошо измельчают, чтобы получить однородную консистенцию.

При подаче блюдо рекомендуется посыпать сухарями и измельченной зеленью.

Суп из кабачков с плавленым сыром

Сыр сочетается практически со всеми овощами, и кабачок не является исключением. В итоге мы получаем сливочный вкус блюда. Приготовить суп из кабачков по этому рецепту с фото не сложно, если выполнять пошаговые действия, то все получится быстро и вкусно.

Требуемые продукты:

репчатый лук — 2 штуки;

сырок плавленый — 2 штуки;

кабачок спелый — 1 штука;

сухари для панировки — 3 ложки;

чеснок молодой — 2 зубчика;

бульон из овощей — 1 литр.

Этапы приготовления:

Для начала следует измельчить лук и чеснок на кубики, после чего также поступают со свежим кабачком.

Все овощи помещают в кастрюлю с водой и ставят на огонь.

Как только суп начнет кипеть, в него добавляют два плавленых сырка, лучше всего нарезать его кубиками, туда же отправляют панировочные сухари.

Нагрев уменьшают и оставляют блюдо кипеть, пока сырок полностью не растворится в бульоне.

Готовый суп переливают в блендер, а затем измельчают до того момента, пока состав не приобретет однородность.

Суп из кабачков с добавлением грибов

Грибы являются еще одним весьма популярным продуктом, который часто добавляют в первые блюда.

Суп из кабачков с добавлением этого ингредиента получается вкусным, при этом он быстро готовится по рецепту с фото.

Требуемые продукты:

корень петрушки — 1 штука;

томаты спелые — 2 штуки;

свежие грибы — 500 грамм;

растительный жир — 4 ложки;

морковь — 2 штуки;

сметана жирная — 2 ложки;

картофель — 6 штук;

зелень лука— по вкусу;

томаты спелые — 2 штуки;

соль столовая — по вкусу;

репчатый лук — 1 штука.

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Этапы приготовления:

Репчатый лук шинкуют вместе с корнем петрушки и отправляют обжариваться на сковороду. Морковь измельчают теркой и помещают в сковороду к овощам.

Когда до окончания жарки останется пара минут, в состав добавляют зеленый лук в измельченном виде.

Грибы промывают, после чего нарезают мелкими кубиками, отправляют их в кипящую воду или бульон, и варят не менее получаса.

В бульон добавляют картофель и подготовленный кабачок, туда же следует отправить обжаренные овощи. Варят суп еще около пятнадцати минут.

Когда до конца варки останется три минуты, в суп добавляют соль и требуемые специи. Подать к столу блюдо следует со сметаной.

Суп из кабачков с добавлением курицы

Такое блюдо можно считать полноценным обедом, так как в составе супа-пюре содержится курица, она придает калорийности блюду. Чтобы приготовить такой суп из кабачков вкусно, достаточно следовать рецепту с фото, в итоге получится быстро подать к столу обед.

yandex_ad_2 Требуемые продукты:

мясо курицы — 150 грамм;

картофель крупный — 2 штуки;

кабачок молодой — 1 штука;

сливки жирные — по вкусу;

морковь крупная— 1 штука;

специи — по вкусу;

репчатый лук — 1 штука;

зелень петрушки — 1 пучок;

соль столовая — по вкусу.

Этапы приготовления:

Мясо курицы отварить, бульон, в котором варится курица не выливают, так как он будет использован для блюда. Бульон обязательно немного солят.

Все овощи измельчают небольшими кусочками, чтобы они быстрее приготовились. Куриное филе вынимают и остужают.

В бульон закладывают овощи и варят около получаса, после чего в суп кладут куриное филе, нарезанное кубиками. Составляющие перемешивают и добавляют к ним молотый перец.

Готовый суп взбивается с помощью блендера до однородного состояния.

Подавать такое блюдо следует со сливками.

Суп-пюре из кабачков с сельдереем

Простой и интересный рецепт приготовления супа из овощей и куриного филе.

Это блюдо можно отнести к диетическим, так как филе курицы не жирное.

Требуемые продукты:

кабачки свежие — 2 штуки;

растительный жир — 2 ложки;

чеснок молодой — 2 зубчика;

сельдерей — 2 штуки;

филе курицы — 150 грамм;

морковь свежая — 50 грамм;

томат спелый — 100 грамм;

перец сладкий — 1 штука;

соль столовая — по вкусу;

лук репчатый — 100 грамм;

перец молотый — по вкусу.

Этапы приготовления:

Куриное филе отваривают в воде. Кабачки же нарезают крупными кусочками и обжаривают их на сковороде до золотистого оттенка.

Кабачки перекладывают в миску, а в масло отправляют лук и морковь, которые нарезаны крупными кусочками. Туда же следует добавить сельдерей и салатный перец. Тушат составляющие три минуты, после чего кладут мелко порубленный чеснок и томаты.

Все готовые овощи измельчают блендером, мясо из бульона вынимают, в бульон кладут овощи. Курицу нарезают кусочками и варят вместе с овощами в бульоне восемь минут.

Подавать такое блюдо следует со сметаной и измельченной зеленью.