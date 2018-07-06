Секрет побед: сборная Франции съела полтонны подмосковного сыра

Российский пармезан — один из главных секретов успеха сборной Франции на чемпионате мира. Погба, Гризманн и их товарищи съели уже полтонны подмосковного сыра, сообщает «МИР 24».

Футболисты и тренеры в восторге. По вкусу он — почти как домашний.

Еще до старта мундиаля шеф-повар команды позаботился о провианте и нашел подмосковную сыроварню. Здесь он и закупает сыр нескольких сортов. В день каждый из футболистов съедает почти килограмм сыра. И сборная Франции, к слову, ни разу в России не проиграла и уверенно дошла до четвертьфинала.

«В день они берут одну доску с сырами. Это три головки сыра каждый! А еще йогурта 140 банок», — раскрывает секрет диеты футболистов сыровар Олег Сирота

Напомним, 6 июня сборная Франции встречается с Уругваем. Матч проходит в Нижнем Новгороде. Победитель получит путевку в полуфинал мирового первенства.

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