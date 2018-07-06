От барбекю до жареных бананов: 10 главных лайфхаков для гриль-мастера

От правильного розжига и разницы с барбекю до жареных ананасов и бананов — раскрываем все секреты успеха!

Лето — время еды на свежем воздухе, гриля и шашлыков. Как лучше готовить мясо? Как правильно разжигать гриль? Можно ли использовать сухие приправы? Что приготовить на решетке кроме мяса и рыбы? Решили ответить на самые популярные вопросы.

Уголь, газ или электричество?

Фото Rex/Fotodom.ru Различия во вкусе мяса, приготовленного на разных грилях, иногда не улавливают даже профи. Конечно, в угольных грилях используется натуральная стружка, которая придает мясу аромат дымка. Зато на газовых и электрических грилях процесс идет быстрее.

Если уголь, то в брикетах или древесный?

Для стейков или шашлыка, которые не требуют долгой жарки, подойдет древесный уголь — он прогорает быстрее. Если вы собираетесь жарить долго или для большого количества едоков, тогда лучше использовать брикеты.

Как правильно разжигать?

С помощью специальных кубиков или жидкости для розжига. Никакого алкоголя! Затем жар раздуть опахалом или гриль-феном. Мясо следует класть на решетку только после того, как прогорит уголь!

Где купить хорошее мясо?

Фото: pixabay.com Мясо особых пород крупного рогатого скота или редкие стейки можно не только найти в магазинах, но и заказать у фермеров — непосредственно или через интернет.

Барбекю и гриль — в чем разница?

Барбекю — это приготовление мяса, птицы, рыбы на решетке при низких температурах (до 130 градусов) и, как правило, на непрямом огне. Такой способ отлично подходит, например, для свиных ребрышек. Стейки, напротив, хорошо переносят сильный огонь и температуры выше 200 градусов.

Что приготовить на решетке кроме мяса и рыбы?

Кабачки, цукини и сладкий перец, початки кукурузы и баклажаны, красный лук, картофель и сыр халуми. На десерт можно приготовить ананасы или бананы гриль.

Можно ли использовать сухие приправы?

Они подходят только для барбекю, то есть для жарки при небольших температурах. При высоких сухие приправы просто сгорят.

Безупречный стриплойн (стейк «Нью-Йорк»)

Фото Rex/Fotodom.ru Тем, кто еще не наловчился определять степень готовности мяса на глаз, не обойтись без термометра. Стейки толщиной от 3 см приобретают степень прожарки rare (слабая прожарка) при температуре в самом центре куска 48–52 градуса, medium (средняя прожарка) — при 53–60 градусах и well done — выше 61 градуса.

Почему мясо после гриля должно отдохнуть?

За это время поры закроются, и мясные соки равномерно распределятся по куску. В результате стейк получится более сочным и нежным. Рекомендуется накрывать мясо фольгой или заворачивать в нее.

Что такое dry aged?

Это процесс сухого вызревания мяса. Чтобы получить говядину cухой выдержки (dry aged), мясо сразу после разделки туши подвешивают в специальной камере. Там оно должно находиться до 28 дней при влажности воздуха 60%. В результате говядина приобретает насыщенный вкус и становится очень нежной.

Как идеально приготовить стейк из говядины?

Steak Au Poivre — стейк с перцем — придумали во Франции. Особенность блюда в том, что мясо посыпают специями до жарки.

Фото Rex/Fotodom.ru Ингредиенты (на 2 персоны)

говяжий стейк 2 шт.

черный перец горошком 2 ст. л.

оливковое масло 2 ст. л.

морская соль по вкусу

Шаг 1 Мясо вымыть и хорошо обсушить бумажным полотенцем.

Шаг 2 Перец тщательно истолочь в ступке с помощью пестика.

Шаг 3 Мясо смазать оливковым маслом, натереть свежемолотым перцем и оставить на 20 минут.

Шаг 4 Обжарить мясо на гриле с обеих сторон до желаемой степени прожарки (традиционно для этого блюда используют степень rare или medium rare).

Шаг 5 Стейки завернуть в фольгу и дать отдохнуть в теплом месте в течение 5 минут.

Шаг 6 Посыпать морской солью и подать на стол со свежими овощами или овощами гриль.