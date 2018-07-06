Заводной апельсин: 18 цитрусовых средств для тела

Гель для душа с ароматом мандарина, лосьон с экстрактом лимонной вербены, сочный щербет для тела и еще 15 средств для дома и путешествий, которые используют редакторы BeautyHack.

Сухое масло Fluide De Beauté, Carita

Сейчас французский бренд — часть огромной семьи L’oreal Paris, а в 1940 году его основали две сестры Мари и Рози Карита, сделав ставку на персональный уход и Total beauty. Лучшие парикмахеры-стилисты Парижа причесывали Брижит Бардо, Мирей Матье, Катрин Денев и параллельно работали над собственной линейкой средств для волос и тела.

С этим маслом у меня любовь уже лет пять — Fluide De Beauté порекомендовал кто-то из звезд на одном из первых интервью. Средство подходит и для тела, и для волос (добавляю пару капель в маску), и для лица, и для шеи. Лимонный аромат напоминает леденцы «Взлет», которые дают в самолетах перед началом путешествия. Запах, к слову, держится стойко и может перебить даже духи. Часто беру средство на море — быстро впитывается (потому и называется «сухим»), не оставляет следов на одежде и хорошо увлажняет. Удобный формат спрея позволяет аккуратно распределить Fluide De Beauté на теле. В составе — масла земляного ореха и кукурузы.

Цена: 4600 руб.

Лосьон для рук Pink Grapefruit, Lycon

Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

У многих австралийский бренд Lycon, основанный в 1978 году известным косметологом Лидией Джордан, ассоциируется, в первую очередь, с эпиляцией (о том, где сделать лучшую и на средствах этой марки, мы писали здесь). И это заслуженно: воски бренда используются в лучших косметических салонах более чем 35 стран мира, а сыворотка против врастания волос — настоящая легенда.

Я решила пойти дальше и посмотреть, что еще интересного создает марка. Лосьон для рук с бодрящим ароматом грейпфрута напоминает вкусный йогурт и теперь занимает почетное место в моей ванной. Удобный дозатор с первого раза выдает нужное количество средства. Оно быстро впитывается, не оставляет жирной пленки и отлично увлажняет. Приятно, что при этом у лосьона богатый ухаживающий состав: витамины, B5, E, масла ши, жожоба и экстракт грейпфрута. Я также втираю средство в ногти и кутикулу.

Цена: 2236 руб.

Крем-щербет для тела вербена-цитрус, L’occitane

Если вы обожаете лимоны, не покупайте — не удержитесь и съедите. Также — яркой, густой лимонной сочностью — пахло в моем детстве на даче, когда бабушка варила лимонный джем. Короткой летней ночью можно проспать три часа, а можно и не спать вовсе — и, намазавшись этим чудом, все равно чувствовать себя человеком. Помимо запаха, у него фантастическая консистенция, которая называется щербетом, но на деле похожа на слегка подмороженный йогурт — на коже она исчезает за секунды, оставляя глянцевый влажный блеск, как на ногах голливудских звезд на красных дорожках. Как и все формулы, в которых преобладает вода, такой «десерт» впитывается без намека на жирность и пленку, что летом важно вдвойне — хоть джинсы, хоть любимую шелковую юбку можно надевать через 3 минуты. Ну и легкий холодящий эффект — что может быть приятнее в жару? Причем ключевое слово «легкий» — а не такой, что даже в +30 хочется завернуться в махровый халат. Одно сожаление: им так приятно мазаться с головы до ног, что банки вряд ли хватит и на месяц. Хорошо, что лето у нас недолгое — а то бы я разорилась на этом цитрусовом волшебстве.

Цена: 3100 руб.

Гель для тела и волос Sicilian Mandarin, Kontier

А вы знали, что цитрусовые запахи используются в ароматерапии для улучшения настроения, купирования головной боли и борьбы с депрессией? Гениальный (один из лучших в Москве!) колорист Алекс Контье точно в курсе — недавно он создал лимитированную коллекцию уходовых средств Sicilian Mandarin, которые можно купить только до 31 августа. Открыв флакон геля для волос и тела, первым желанием было попробовать его на вкус — любители мандаринов, способные есть их тоннами, меня поймут. Вторым — поставить на рабочий стол и успокаивать нервную систему, вдыхая этот аромат. Гель с нежнейшей текстурой не содержит агрессивных ПАВов в составе, не сушит и вполне может существовать без увлажняющего крема. Главные действующие ингредиенты: витамин В5 и аргановое масло. Консистенция слегка маслянистая — чувствуешь, как кожа получает «второе дыхание». Гель легко может заменить парфюм — запах оранжевого «счастья» останется с вами надолго.

Цена: 2000 руб.

Гель для душа с фруктовым кислотами и протеинами, Honey Bunny

С гордостью читаю надпись на флаконе «сделано в Москве» и ставлю гель для душа от Honey Bunny на самое видное место в ванной. Во-первых, это красиво — минималистичный дизайн и жизнерадостный разноцветный «горошек» поднимают настроение. Во-вторых, средством хочется пользоваться бесконечно: сладкий цитрусовый аромат заряжает бодростью на весь день, а душистая пена бережно очищает кожу, не оставляя пленки. Последний пункт производители считают главным: в отличие от мыла, гель не пересушивает кожу (спасибо оптимальному pH 5.5), но при этом смывается полностью без налета и липкости. Среди активных компонентов замечены: витамин В5 (он же — пантенол), успокаивающий кожу; фруктовые кислоты, известные своими отшелушивающими способностями; экстракт корня цикория и пшеничный белок, стимулирующие иммунитет кожи. Представители бренда заботливо указали и срок, на который вам хватит геля, — а это, между прочим, целый месяц при постоянном использовании. Однозначно — «лайк»!

Цена: 500 руб.

Увлажняющий лосьон для рук и ног «Moisturizing Lotion», Orly

Вы наверняка часто видели средства Orly в салонах красоты. Новая серия Italian Mandarin — это спа-продукты для маникюра и педикюра на основе масел карите и алоэ вера. В состав формулы специалисты американской компании включили целый комплекс полезных ингредиентов. Главный — масло дерева ши, известное своей способностью замедлять процесс старения.

Об аромате скажу отдельно. Для меня экстракт итальянского мандарина в таком исполнении пахнет арбузом и дыней. Но запах действительно сводит с ума. Хочется наносить средство на все тело, что я и делаю каждый вечер перед сном. Не забудьте уделить внимание локтям и коленям — лосьон увлажняет их на 100%!

А еще дозатор у средства очень удобный — можно одной рукой брать необходимое количество средства.

Цена: 759 руб.

Лосьон для тела «Лимонная вербена» Lemon Verbena Body Lotion, Skinfood

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

У корейского бренда Skinfood есть важная особенность: следуя общей концепции (и названию) марки, они берут за основу каждого средства определенный продукт питания. Пенка для умывания с черным сахаром, пилинг-скатка с экстрактом бальзамического уксуса, а теперь лосьон для тела с экстрактом листьев лимонной вербены (последнюю принято добавлять в лимонады, ликеры, чай). Ключевое слово в названии лосьона «лимонная», вы едва услышите легкий аромат вербены, зато сразу почувствуете насыщенный (даже слегка «жевачный») цитрус.

Большой плюс средства — удобный дозатор. Исключительно для ванной комнаты и неспешных сборов! Лосьон не жидкий, поэтому не растекается в руке и легко распределяется, блеска не оставляет, зато цитрусовый аромат будет с вами еще несколько часов!

Цена: 865 руб.

Увлажняющий крем для тела Moisturizing Body Cream Hydra 24, Lundenilona

Российскому бренду Lundenilona семь лет и назван он в честь основательницы — Илоны Лунден. Марка начиналась с одного средства — эликсира для волос и кожи. Сейчас ассортимент расширился до уходов для волос, кожи и даже зубов, а представительства Lundenilona есть в Беларуси и Казахстане.

Увлажняющий крем для тела я использую сейчас во время путешествия. Он легкий, здорово увлажняет и питает кожу, не оставляя липкий слой — можно сразу одеваться, что для лета очень большой плюс. Крем не решит других стратегически важных задач, будь то борьба с целлюлитом или подтягивание кожи, но с сухостью он справляется на ура! Для этого в составе есть целый комплекс компонентов: пантенол, масло карите, мочевина, гиалуроновая кислота.

Цена: 1990 руб.

Подтягивающее масло для тела «Ультраупругость», Garnier

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

Масло обещает фантастический результат: заметное уменьшение апельсиновой корки за 2 недели и мгновенная мягкость и гладкость. В составе три «бойца» — эфирные масла лимона, мандарина и грейпфрута для борьбы с целлюлитом. Можно использовать масло после душа или во время массажа — ароматно и эффективно! После 3 недель постоянного нанесения (два раза в день) моя кожа стала более гладкой и подтянутой. Хотите большего — подключайте к работе правильное питание и спорт, но для финишной «шлифовки» средство вполне сгодится! Только советую наносить масло небольшими порциями — лучше впитается.

Цена: 426 руб.

Гель для волос и тела Shower gel eau dórange verte, Hermes

Аромат для этого геля создала парфюмер Француаза Карон. Она работает с брендом с 1979 года. Поэтому у средства просто нет шансов стать «проходным» в вашей ванной. Каждое нанесение сравнимо с использованием любимого и совершенно особенного парфюма. Ноты лимона и мандарина перекликаются с мятой, черной смородиной, дубовым мхом и пачули. Пенится гель прекрасно, очищает до гладкости, а после оставляет стойкий аромат на теле — парфюм не понадобится.

Производитель рекомендует использовать гель и для мытья головы, но я не рискнула. Средства «два в одном» — не для меня, но вы всегда можете добавить пару капель в шампунь для приятного аромата.

Цена: 2205 руб.

Цитрусовое освежающее масло для тела и гель для душа, Weleda

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Средства из одной цитрусовой серии Weleda, которые приятно использовать вместе, если вы обожаете натуральный аромат лимона. Гель здорово освежает утром и смягчает кожу, а масло завершает результат, окончательно делая ее гладкой и прямо-таки шелковой. Обожаю средства Weleda за фирменный «аптечный» вид — стеклянные баночки с резьбой по краям — они никогда не выскользнут из рук.

В основе средства — миндальное и лимонное масла, которые не оставляют жирного или липкого слоя — уже через 5 минут можно одеваться и бежать по делам. Все они созданы для любителей органики: не содержат силиконов, минеральных масел, синтетических ароматизаторов, красителей и консервантов.

Цена: гель — 580 руб., масло — 1260 руб.

Крем-гель для душа аромат мандарина и цветка тиаре, Dove

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Для меня это лучший масс-маркет-поставщик гелей для душа! Во-первых, крем-гелевая консистенция не сушит кожу, но и не провоцирует воспаления. А во-вторых, все ароматы приятные (без исключения). Этот «цитрус» бодрит с утра и питает кожу. Для этого Dove разработали технологию NutriumMoisture — компоненты в составе пусть и работают только в пределах рогового слоя, но оставляют шелковый финиш.

Цена: 120 руб.

Освежающий крем для тела Energizing body sorbet, Babor

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Babor — это семейный бизнес, которым сейчас управляет третье поколение знаменитой немецкой семьи. В 1962 году дед Изабель Бонакер и Мартина Грабловитца (нынешних владельцев) Лео Фоссен выкупил крошечный стартап у немецкого доктора. Больше чем за 50 лет стартап превратился в бьюти-империю со штатом в 400 сотрудников, которые трудятся над одними из лучших в мире космецевтических средств.

Например, в этом, казалось бы, простом продукте (с невероятной консистенцией сорбета) есть стволовые клетки грушевого дерева Champagnebirne, которые защищают кожу от стресса. Пантенол и полисахариды отвечают за увлажнение, ментол дарит свежесть, а экстракт лайма и термальная вода Ахена (там находится штаб-квартира и производство Babor) тонизируют кожу, придавая сияние.

В 200 мл флаконе — настоящее домашнее спа-средство, которое выручает меня утром, если хочется быстро взбодриться, и охлаждает вечером после тяжелого дня на жаре.

Цена: 3 760 руб.

Лосьон для рук и тела Мандарин и Сорге, CND Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Летом кожа страдает не меньше, чем зимой — спасибо кондиционерам и резким перепадам температур, поэтому в жару я выбираю суперувлажняющие средства для тела. И если Babor я бы отнесла к категории средств для особенных моментов, то CND использую щедро, нанося на руки и открытые участки тела в течение дня. Легкая текстура быстро впитывается, делая руки мягкими и ухоженными. А удобная упаковка с дозатором поместится как на рабочем столе, так и на прикроватной тумбе — чтобы вы никогда не забывали об увлажнении.

Цена: 740 руб.

Увлажняющее молочко для тела, Organic Shop

На все тело мне хватает 3-4 «нажатий» на дозатор. У молочка достаточно жидкая консистенция, но оно не впитывается мгновенно, поэтому подойдет для ухода за сухой кожей по утрам. На ночь же его можно использовать как питательное масло. Легкий цитрусовый аромат не остается на теле, поэтому не бойтесь наносить поверх парфюм. В составе органический экстракт цветов апельсина и алое-вера, а качество всех компонентов подтверждено семью мировыми эко-сертификатами.

Цена 899 руб.

Восстанавливающий крем для рук, ног и тела с ароматом папайи и грейпфрута Rich Renewal Pucker, Orly

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова

В отличие от описанных выше средств у этого крема миниатюрная упаковка объемом 59 мл. Я беру его с собой в путешествия и на работу. По этой причине использую средство в основном для рук — люблю ощущать стойкий цитрусовый аромат еще несколько часов. Плюс — средство быстро впитывается и увлажняет кутикулу (в составе есть витамины А и Е, масла ши и какао) — вы можете нанести его в такси или метро!

Цена: 345 руб.

Молочко для тела Ультра упругость для нормальной кожи, Garnier

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова

Обычно я тестирую разные уходы для тела. Несколько одинаковых средств в двух экземплярах — это для меня большая редкость. Молочко из серии «Ультра упругость» от Garnier — исключение. Им я пользовалась зимой и к нему вернулась летом. У средства очень легкая консистенция, поэтому после нанесения вы его не почувствуете на коже — впитывается мгновенно.

Использую молочко после занятий спортом — освежающий аромат бодрит после тренировок, и сразу же после нанесения можно одеваться. В составе есть лито-кофеин и экстракт морских водорослей. Первый тонизирует кожу, второй — повышает упругость!

Цена: 380 руб.