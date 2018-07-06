3 региона Латинской Америки, где растет особенный кофе

Если утро начинается с хорошего кофе, это как минимум признак того, что у вас в жизни складывается все более или менее хорошо. А если кофе действительно вкусный, да еще и в красивой чашке, то обладателю того и другого уже можно немного позавидовать.3 региона Латинской Америки, где растет особенный кофеЗнатоки и ценители напитка знают толк в выборе кофе. При покупке они обращают внимание на многие факторы: сорт, способ обжарки, но главное — место и условие выращивания зерен. Страна происхождения во многом опредлеяет особенности напитка — кофе, как и виноград, чутко реагирует на состав почвы, климатические условия и высоту над уровнем моря. Все это определяет множество оттенков вкуса и аромата кофе.

Так, в новой коллекции Nescafe Absolute Origin можно попробовать чистую арабику, выращенную в определенном регионе по органической технологии. Каждый напиток кофейной плантации Латинской Америки особенный и несет в себе характеристики кофе, присущие его региону происхождения: оригинальный вкус, насыщенный аромат, интенсивность.

Эспрессо Honduras Corquin

Особенная Арабика из Гондураса медленно созревает в такт звукам природы Коркина — региона, окружённого ароматами тропического леса. Бережно собранные вручную на этапе полного созревания кофейные зерна раскрывают в чашке обволакивающие ноты мёда, тёмного шоколада и солода.

Лунго Colombia Sierra Nevada

Арабика, выращенная в горах Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, с крутыми склонами и изменчивым климатом, где живут потомки региона Тайрона. Местные жители выращивают особый сорт кофе на своей земле в соответствии с традиционными канонами. Насыщенный аромат кофе раскрывает в себе яркие ноты жареного миндаля, мускатного ореха и ячменя.

Эспрессо Peru Cajamarca

Особенная Арабика, выращенная в перуанских горах с могущественными ветрами. Родина этого кофе — провинция Кахамарка, где кофейные зерна собираются по всем традициям Минга — южноамериканской философии взаимного уважения и помощи. Особые природные условия и забота фермеров насыщают этот кофе неподражаемым древесным ароматом, лакричными нотами и тонким вкусом пряного розового перца с послевкусием чёрной смородины. Читайте также: 6 способов приготовления вкусного кофе: рецепты из разных стран мира