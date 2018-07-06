Салат из чечевицы с овощами и фетой

Сытный салат из чечевицы с сельдереем, сыром фета и заправкой из болгарского перца.

Ингредиенты

Консервированный болгарский перец 3 шт.

оливковое масло 60 мл винный уксус 2 ст. л.

чеснок 2 зубчика

соль по вкусу

черный перец по вкусу

чечевица (коричневая) 200 г сельдерей 2 стебля

лук (маленький) 1 шт.

грецкие орехи 50 г фета 100 г салатные листья (разные) 150 г тимьян по вкусу

Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Сложите в блендер очищенные от кожицы перцы, чеснок, оливковое масло и уксус. Превратите в однородное пюре, посолите и поперчите по вкусу. Поместите в холодильник.

Чечевицу переберите и промойте. Залейте 500 мл воды и поместите на средний огонь. Уменьшите огонь и готовьте в течение 20 минут. При необходимости добавляйте воду, чтобы она едва прикрывала чечевицу. Затем слейте воду, чечевицу посолите и поперчите, добавьте тимьян и перемешайте. Охладите до комнатной температуры.

Тем временем лук и сельдерей нарежьте кубиками. Добавьте к чечевице, когда она остынет, и хорошо перемешайте. Полейте примерно ¼ заправки. Оставшуюся заправку перелейте в соусник. Добавьте в салат рубленые орехи и снова хорошо перемешайте.

Разложите на тарелки салатные листья, сверху выложите салат, посыпьте раскрошенной фетой. Подавайте сразу с дополнительным соусом.