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Салат из чечевицы с овощами и фетой
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Салат из чечевицы с овощами и фетой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сытный салат из чечевицы с сельдереем, сыром фета и заправкой из болгарского перца.
Ингредиенты
Консервированный болгарский перец 3 шт.
оливковое масло 60 мл  винный уксус 2 ст. л.
чеснок 2 зубчика
соль по вкусу
черный перец по вкусу
чечевица (коричневая) 200 г  сельдерей 2 стебля
лук (маленький) 1 шт.
грецкие орехи 50 г  фета 100 г  салатные листья (разные) 150 г  тимьян по вкусу
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Сложите в блендер очищенные от кожицы перцы, чеснок, оливковое масло и уксус. Превратите в однородное пюре, посолите и поперчите по вкусу. Поместите в холодильник.
Чечевицу переберите и промойте. Залейте 500 мл воды и поместите на средний огонь. Уменьшите огонь и готовьте в течение 20 минут. При необходимости добавляйте воду, чтобы она едва прикрывала чечевицу. Затем слейте воду, чечевицу посолите и поперчите, добавьте тимьян и перемешайте. Охладите до комнатной температуры.
Тем временем лук и сельдерей нарежьте кубиками. Добавьте к чечевице, когда она остынет, и хорошо перемешайте. Полейте примерно ¼ заправки. Оставшуюся заправку перелейте в соусник. Добавьте в салат рубленые орехи и снова хорошо перемешайте.
Разложите на тарелки салатные листья, сверху выложите салат, посыпьте раскрошенной фетой. Подавайте сразу с дополнительным соусом.
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