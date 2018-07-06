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Крамбль с яблоками и грушами
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Крамбль с яблоками и грушами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Лето — самое время для того, чтобы готовить здоровые завтраки. Побалуйте себя крамблем из овсянки с яблоками, грушами и орехами.
Ингредиенты
Груши 4 шт.
яблоки 3 шт.
лимонный сок 2 ч. л.
сушеная клюква 40 г  коричневый сахар 4 ст. л.
ванильный экстракт 1 ч. л.
кукурузная мука 2 ч. л.
апельсиновая цедра по вкусу
черный шоколад 90 г  овсянка 150 г  грецкие орехи 40 г  фундук 30 г  сливочное масло 100 г  пряности по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
В большой миске смешайте овсянку, 2 ст. л. сахара, пряности (корицу, гвоздику, мускатный орех), измельченные орехи. Хорошо перемешайте. Добавьте нарезанное кубиками охлажденное масло и пальцами перетрите в крошку.
Яблоки и груши очистите, удалите сердцевины и нарежьте мякоть тонкими дольками. Выложите их в керамическую форму для запекания, полейте лимонным соком и перемешайте. Добавьте клюкву, ваниль, оставшийся сахар и кукурузную муку, аккуратно перемешайте. Сверху посыпьте апельсиновой цедрой и измельченным шоколадом.
Сверху на фрукты выложите смесь овсянки и масла. Поместите в духовку на 45 минут. Подавайте теплым со взбитыми сливками или мороженым.
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