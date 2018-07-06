Крамбль с яблоками и грушами

Лето — самое время для того, чтобы готовить здоровые завтраки. Побалуйте себя крамблем из овсянки с яблоками, грушами и орехами.

Ингредиенты

Груши 4 шт.

яблоки 3 шт.

лимонный сок 2 ч. л.

сушеная клюква 40 г коричневый сахар 4 ст. л.

ванильный экстракт 1 ч. л.

кукурузная мука 2 ч. л.

апельсиновая цедра по вкусу

черный шоколад 90 г овсянка 150 г грецкие орехи 40 г фундук 30 г сливочное масло 100 г пряности по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская

В большой миске смешайте овсянку, 2 ст. л. сахара, пряности (корицу, гвоздику, мускатный орех), измельченные орехи. Хорошо перемешайте. Добавьте нарезанное кубиками охлажденное масло и пальцами перетрите в крошку.

Яблоки и груши очистите, удалите сердцевины и нарежьте мякоть тонкими дольками. Выложите их в керамическую форму для запекания, полейте лимонным соком и перемешайте. Добавьте клюкву, ваниль, оставшийся сахар и кукурузную муку, аккуратно перемешайте. Сверху посыпьте апельсиновой цедрой и измельченным шоколадом.

Сверху на фрукты выложите смесь овсянки и масла. Поместите в духовку на 45 минут. Подавайте теплым со взбитыми сливками или мороженым.