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Сельдь под шубой
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Сельдь под шубой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сельдь под шубой — это сытный салат из рыбы и овощей, который многие из нас помнят и любят с самого детства.
Ингредиенты
Картофель 3 шт.
яйца 2 шт.
морковь 3 шт.
свекла 2 шт.
соль по вкусу
соленая сельдь 2 шт.
майонез 200 г  яблоки 2 шт.
лук 1 шт.
Способ приготовления
Картофель, морковь и свеклу помойте и отварите в кожуре до мягкости. Затем остудите, очистите и натрите отдельно на крупной терке. Яйца отварите вкрутую, остудите и натрите на мелкой терке. Рыбу разделайте на филе, удалите кости и нарежьте мелкими кусочками. Лук очистите и измельчите. Яблоки натрите на крупной терке.
Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская
На большое блюдо выложите половину картофеля, затем — сельдь и лук. Смажьте майонезом. Затем выложите морковь, половину свеклы и яйца, слегка смазывая каждый слой майонезом. Сверху выложите оставшийся картофель и яблоки. Затем выложите оставшуюся свеклу, разровняйте поверхность, смажьте майонезом и поместите в холодильник на 2-3 часа.
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