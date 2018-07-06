Сельдь под шубой

Сельдь под шубой — это сытный салат из рыбы и овощей, который многие из нас помнят и любят с самого детства.

Ингредиенты

Картофель 3 шт.

яйца 2 шт.

морковь 3 шт.

свекла 2 шт.

соль по вкусу

соленая сельдь 2 шт.

майонез 200 г яблоки 2 шт.

лук 1 шт.

Способ приготовления

Картофель, морковь и свеклу помойте и отварите в кожуре до мягкости. Затем остудите, очистите и натрите отдельно на крупной терке. Яйца отварите вкрутую, остудите и натрите на мелкой терке. Рыбу разделайте на филе, удалите кости и нарежьте мелкими кусочками. Лук очистите и измельчите. Яблоки натрите на крупной терке.

Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская

На большое блюдо выложите половину картофеля, затем — сельдь и лук. Смажьте майонезом. Затем выложите морковь, половину свеклы и яйца, слегка смазывая каждый слой майонезом. Сверху выложите оставшийся картофель и яблоки. Затем выложите оставшуюся свеклу, разровняйте поверхность, смажьте майонезом и поместите в холодильник на 2-3 часа.